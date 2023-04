Zuzana Čaputová mint NATO-főtitkár? Ismét ragozzák a szlovák államfő nevét

Jens Stoltenberg jelenlegi NATO-főtitkár mandátuma hamarosan lejár, így természetszerűen elkezdték keresni az utódját. A NATO berkeiben hajlanak arra, hogy első alkalommal női főtitkára legyen a szervezetnek, s arra is, hogy annak keleti szárnyából kerüljön ki. Így jött szóba már nem először Zuzana Čaputová köztársasági elnök neve is.

Zuzana Čaputová (Fotó: NATO/Aktuality.sk)

A New York Times tavaly ősszel vetette fel, a Politico pedig most. Az Aktuality.sk NATO-n belüli forrása szerint valóban beszélnek arról, hogy női vezetője legyen a szervezetnek, ugyanakkor leszögezte azt is, hogy egyelőre nincs egy igazán erős jelölt, akinek jelölésével sokan egyetértenek, sem a jelölteknek egy szűkebb köre. Hozzátette, továbbra is van rá esély, hogy Nyugatról kerüljön ki az új vezető és férfi legyen.

A Politico egyébként Čaputová mellett az Európai Bizottság elnökét, a német Ursula Von Der Leyent és a brit védelmi minisztert, Ben Wallace-t is emlegette. Čaputovának ugyanakkor a kelet-európai politikai vezetők között is akadna vetélytársa az észt miniszterelnök, Kaja Kallas személyében. Az Aktuality forrása szerint a keleti blokk megérdemelné, hogy főtitkára legyen a NATO-ban, ugyanakkor erről széleskörű megegyezésre volna szükség, ami egyelőre nincs meg.

A NATO-főtitkár megválasztásához minden tagállam beleegyezésére szükség van. Egyelőre azonban nem kezdődött el a formális procedúra, mely során a tagországok nyilatkoznak a jelöltekről.

Az Aktuality forrása szerint amennyiben Čaputová neve szóba került, őt valószínűleg külföldi hozta fel, és nem szlovákiai. De az is lehet, hogy senki.

Peter Bátor szlovák NATO-nagykövet szerint ez egyelőre csak médiaspekuláció. Hasonlóképp vélekedett Tomáš Valášek, a korábbi szlovák NATO-képviselő, aki ma a Progresívne Slovensko parlamenti képviselője. Hozzátette viszont, hogy ez is csupán Čaputová külföldi tekintélyéről árulkodik. "Egy világosan euroatlanti irányultságú személyként tekintenek rá, aki autoritásnak számít az igazságszolgáltatás és a demokrácia kérdéseiben, ami a NATO számára is egyre fontosabb kérdés" - fogalmazott.

Emlékeztetett arra, hogy már évekkel ezelőtt is beszéltek róla, hogy a keleti blokkból kerülhetne ki a következő NATO-főtitkár, és Čaputová nevének felmerülését annak is betudja, hogy ő a régió egyik "sztárja".

(Aktuality.sk)