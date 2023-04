Döntött a kormány: a gabonafélék behozatala mellett még sok más ukrán termék szlovákiai importját megtiltották

Holnaptól (kedd) tilos az ukrán gabona behozatala Szlovákiába, de emellett nem importálhatunk feldolgozott termékeket, tehát lisztet sem. Emellett tilos a cukor, az olajos magvak, a bor, a növényi alapú etilalkohol és még több más termék ukrajnai importja is. Emellett tilos az ukrán eredetű termékek behozatala más országokból is. A tojás és a baromfi továbbra is érkezhet.

Samuel Vlčan mezőgazdasági miniszter (Fotó: TASR)

Az előzetes híreknek megfelelően kormány a hétfői rendkívüli ülésén megtiltotta több ukrán és Ukrajnából származó mezőgazdasági termék behozatalát, a tiltás elsősorban a gabonafélékre vonatkozik. Samuel Vlčan mezőgazdasági miniszter szerint a kormány teljes mértékben ellenőrzés alatt tartja az ukrajnai mezőgazdasági termékek importját, és ami itt van már Szlovákiában az mind biztonságos.

„Nincs a szlovákiai piacon szennyezett ukrajnai termék” – jelentette ki a miniszter.

A kormány jóváhagyta a tranzitforgalom szigorított rendszerét is. „A cél az agrárium és a feldolgozóipar védelme, valamint a fogyasztók egészségének védelme” – magyarázta Vlčan. Vagyis a kormány Lengyelországtól eltérően nem tiltotta meg az ukrán termékek szállítását az országon keresztüla a tengeri kikötőkbe.

„Így az unión kívüli piacokra szánt ukrán termékek el tudnak jutni rendeltetési helyükre” – mondta a miniszter.

Az importkorlátozás nemcsak a közvetlenül Ukrajnából érkező termékekre vonatkozik, tilos a behozataluk más uniós tagországon keresztül is. Vlčan szerint a helyzet azonban uniós megoldást kíván. „A döntésünkről tájékoztattam az Európai Bizottságot is, várjuk az uniós megoldást” – jelentette ki a miniszter. Szerinte Szlovákia már tett javaslatot a helyzet megoldására.

„Azt javasoltuk, hogy hozzunk létre speciális pénzügyi eszközt, amivel finanszírozhatná az unió az ukrán mezőgazdasági termékek felvásárlását közvetlenül Ukrajnában, amelyeket aztán harmadik országokba exportálhatunk” – magyarázta Vlčan.

Az importtilalom visszavonásig érvényes. „A döntés lehetőséget ad a mezőgazdasági minisztériumnak, hogy a tiltott termékek listáját módosítsa, a piaci igényeknek megfelelően” – mondta a miniszter.

A már behozott ukrán termékek biztonságosak

Jozef Bíreš, az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (ŠVPS) igazgatója szerint április 4-étől a szlovák piacra szánt minden ukrán terméket ellenőriznek.

„100 százalékos ellenőrzést rendeltünk el, legyen az gabona vagy bármilyen feldolgozott termék, beleértve a lisztet is” – jelentette ki Bíreš.

Szerinte minden, a szlovák piacra kerülő termék szigorú ellenőrzésen esik át, vizsgálják, hogy nem tartalmaz-e gombás fertőzést, a peszticid-tartalmát, a nehézfém-tartalmat vagy a GMO-módosítást.

A mezőgazdasági miniszter kérte az ellenzéket, hogy fogalmazzon óvatosabban az élelmiszer-ellátás biztonságával kapcsolatban, mert könnyen pánikot kelthet. A Hlas ma kijelentette, hogy sok olyan, szlovák termékként értékesített áru van az üzletekben, amely eredetileg Ukrajnából származik.

„Az ilyen meggondolatlan kijelentések pánikot kelthetnek a vásárlók körében, ennek semmi alapja” – üzente a Hlasnak Vlčan. Szerinte eddig semmilyen, Szlovákiában forgalmazott szennyezett terméket nem találtak.

A Gútai Malomban lefoglalt szennyezett gabonát a malomnak meg kell semmisítenie, mivel olyan peszticideket mutatott ki az ellenőrzés, amelyek használata az Európai Unióban tilos. „A gabona még a malomban van, azt várjuk, hogy a cég bejelentse, milyen módon akarja megsemmisíteni” – mondta Bíreš.

Ellenőrzik azokat a terményeket is, amelyeket még a tiltás előtt hoztak be az országba, de még nem jutottak el az üzletekbe.

„Jelenleg zárlat alatt vannak, az importőr csak akkor viheti el, ha az ellenőrzés negatív eredményt hoz” – magyarázta az ŠVPS igazgatója.

Nem okoz további drágulást

Patasi Ilona, a Szlovák Agrárkamara elnöke örül a kormány döntésének.

„Gabonafélékből Szlovákia önellátó, mindenből van elég, ezt a döntést már korábban meg kellett volna hozni” – mondta a Paraméternek Patasi.

Patasi szerint az ukrajnai importtilalomnak nem lesz árfelhajtó hatása. Hasonlóan vélekedett Vlčan is. „Az Ukrajnából behozott termékeket már eddig is európai áron értékesítették tovább, tehát az importtilalomnak nem lesz árfelhajtó hatása” – mondta a miniszter. Azt ugyan elismerte, hogy az ukrán árudömping levitte az európai árakat is, de szerinte ezek az árak nem fognak visszaerősödni.

Az ukrán csirke jöhet

Az állati eredetű termékek importja azonban továbbra is engedélyezett, Ukrajnából elsősorban tojást és baromfihúst hoznak be.

„Az állati eredetű termékek behozatalát nem akartuk korlátozni, mivel esetükben eddig semmilyen szennyezést nem találtunk, és amelyekből hiány van. A tiltásnak ebben az esetben árfelhajtó hatása lehetett volna” – mondta Vlčan.

A kormány a következő ukrán termékek behozatalát tiltotta meg:

Gabonafélék

Cukor

Szárított takarmány

Vetőmag

Komló

Len és kender

Gyümölcs és zöldség

Feldolgozott gyümölcs és zöldségtermékek

Bor

Növényi alapú etilalkohol

Méz és egyéb méhészeti termékek

