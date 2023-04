Mi a hackertámadás elleni hatékony céges védekezés kulcsa?

Hogyan lehet cégként védekezni egy hackertámadás ellen? Mi mindenre javasolt tudatosan ügyelni a napi működésben azért, hogy a szervezet ne jelentsen potenciális célpontot az illetéktelenek szemében? Erre fogjuk részletesen felhívni a figyelmet cikkünkben, remélhetőleg sokaknak segítve a proaktív megelőzésben.

Tévhit, hogy a hackereket csak a nagyvállalatok érdeklik

Sok olyan vállalkozásnál gondolkodtak már hasonlóképp, ahol a nem várt kibertámadás elképesztő károkat és nem ritkán visszafordíthatatlan folyamatokat indított el. Hiszen nem csak a nagyhalakra vadászhatnak az illetéktelenek.

Ma már az adatbiztonság meglétére és fejlesztésére való törekvések legalább annyira fontosak, ahogy például a MiniCRM, mint CRM rendszer a hatékony és fenntartható növekedés kulcsát jelentheti.

Egy viszonylag kisebb méretekkel és volumennel bíró e-kereskedelmi vagy egyéb területen mozgó vállalkozás ugyanúgy lehet célpont. Hisz a hackerek joggal gondolhatják úgy, hogy egy KKV-nál kevésbé fejlett a védelem szintje. Ezért is kell fejleszteni, ahol csak lehetséges.

Mit lehet tenni egy-egy nemkívánatos hackertámadás ellen?

Az egyik első lépés legyen az, hogy a weboldalra történő, adminisztrátori bejelentkezés ne a legegyszerűbb úton és faék egyszerűségű jelszóval történjen. Hasonlóképp fontos az email és webes szűrés bevezetése.

Mindez azt jelenti a gyakorlatban, hogyha egy webhely vagy egy küldő email cím gyanús, akkor a szűrő nem engedi azt elérni a céges gépekről. Talán ezeknél is fontosabb beruházni az üzleti színvonalú vírusvédelembe.

Még akkor is, ha ez viszonylag nagyobb anyagi ráfordítással jár együtt. Ha ezzel meg lehet előzni egy fájdalmas támadást, akkor minden pénzt megér. Ahogyan az a lépés is, ha SSL-titkosítást sikerül bevezetni a céges weboldalon.

Szervezeti szinten a következők lehetnek még hatásosak a hackertámadások ellen

Csapaton belül mindenki vezesse be a kétfaktoros hitelesítést a gyakorta használt online szolgáltatásokon. Ha annyit sikerül elérni, hogy a Gmail fiók eléréséhez SMS kódot is meg kell adniuk, már azzal is kisebb lesz az illetéktelenek bejutásának az esélye.

Elképesztően fontos figyelmeztetni minden munkatársat, hogy ne kattintgassanak csak úgy gondolkodás nélkül mindenféle linkre vagy email üzenetre. Mindig ellenőrizzék, hogy a szóban forgó üzenet vagy link milyen forrásból származik.

Pendrive-ot se dugjon a céges számítógépbe vagy laptopba senki meggondolatlanul. Pláne, ha az adathordozó tartalma nem ismert. Inkább válassza mindenki a körülményesebb, lassab utat, minthogy indokolatlan kockázatot vállalnának.

A felsoroltak mindegyikét célszerű következetesen betartani. Mindez kulcsfontosságú, hogy a vállalkozás ne jelentsen célpontot az illetéktelen hackertámadások irányába.

(PR-cikk)