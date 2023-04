Ritka Tyrannosaurus rex-csontvázat árvereztek el 5,5 millió svájci frankért (FOTÓ)

Az aukciósház szóvivője nem árulta el a győztes licitáló - egy magángyűjtő - nevét, de közölte, hogy az őshüllő csontváza Európában marad.

A Tyrannosaurus rex-csontvázak különleges érdeklődésre tartanak számot, mivel sokáig úgy tartották, hogy a legnagyobb ragadozók voltak a Föld történetében. Habár időközben sokkal nagyobb ragadozók maradványait is feltárták régészek, a Tyrannosaurus rex hírneve nem szenvedett csorbát. Eddig mindössze három ilyen őshüllő csontváza került árverésre.

