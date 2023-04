LÉNYEG: Egy malomban őrölne az SNS egere Ficóék elefántjával, de persze nem ukrán gabonát

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

(Fotó: Adobe Stock)

Tele vannak a gabonaraktárak

A Szlovákiai Agrárkamara elnöke nem tart attól, hogy tovább drágulnának az alapélelmiszerek. Patasi Ilona a Paraméternek nyilatkozva elmondta, az Ukrajnából érkezett olcsó gabonának és egyéb élelmiszeripari alapanyagoknak azonban más negatív hatása van. Az ukrán mezőgazdászok a terményeikért ugyanis sokkal kevesebbet kértek: például egy tonna búzáért 50 eurót, míg nálunk ennek az ára 350 euró volt. Ezért aztán a feldolgozók inkább az olcsó ukrán búzát vették meg, a drágább hazai helyett. Szlovákia jelenleg tele van gabonával, az aratás néhány hónap múlva megkezdődik Dél-Szlovákiában, és a raktárak még tele vannak.

Patasi Ilona egyértelműen támogatja a kormány intézkedését, amellyel betiltotta az ukrán mezőgazdasági termények behozatalát, szerinte azonban erre a lépésre már hónapokkal ezelőtt szükség lett volna.

A gútai liszttel minden rendben van

A Gútai Malom kedden gyorsan igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy ők kizárólag szlovák gabonából készítenek lisztet. Erre a közleményre azért volt szükség, mivel éppen ebben a malomban találtak az ellenőrök növényvédőszerrel kezelt ukrán gabonát, amit a molnároknak saját költségükön kellett megsemmisíteniük.

Hangsúlyozták azt is, hogy csak azért vásároltak ukrán gabonát, mert Oroszország Ukrajna elleni támadása után tavaly az egész világ félt a gabona- és liszthiánytól, ezért a cég biztosítani akarta a készleteket. Egy lélegzettel hozzátették azt is, hogy amúgy az ukrán gabona kiváló minőségű, csak éppen ezzel az egy szállítmánnyal akadtak gondok. Hogy ki mond igazat, és ki hazudik, azt mindenki döntse el saját maga.

Állítólag még mindig élhet Sátor Lajos

Ahogy a bíróságnak is hamarosan el kell döntenie, mikor hazudott Horváth Lehel: 2016-ban, amikor azt állította, hogy megölte Sátor Lajos maffiavezért, vagy ma, amikor kijelentette, csak színjáték volt az egész.

Horváth – aki eddig állítólag hazudott, de azt mondja, hogy most nem hazudik – most először részletezte a bíróság előtt, hogy állítólag hogyan játszották meg Sátor halálát, aki tehát Horváth Lehel szerint még mindig életben lehet. A maffiafőnököt egyébként 2012-ben valaki Thaiföldön látta, ami kacsának olyan nagy volna, hogy az illetőt hamarosan be is fogják idézni vallomástétel céljából...

Fico lesz a befutó

Apropó, maffia: Robert Fico lesz a Smer-SD listavezetője a szeptemberi választáson, derült ki kedden. A bombahírnek aligha mondható fejleményben talán csak az a meglepő, hogy a korábbi háromszoros kormányfő közölte, nem vesznek fel a pártlistájukra párton kívüli, ismert közéleti személyiségeket, mert félő, hogy azok néhány hónappal a választás után elhagynák a Smer frakcióját. Azt nem részletezte, hogy miért nem bízik azokban az emberekben, akiket pártja a választási listájára felvenne, de lelke rajta. Bízik viszont a pártelnök Tibor Gašparban. Fico szerint ha a volt országos rendőrfőkapitány igényt tart rá, akkor bejutó helyre kerül a Smer-SD jelöltlistáján.

Egér és elefántok

„Dübörgünk!” – mondaná a szeptemberi választás után Andrej Danko. Az SNS vezére ráeszmélt, hogy pártja alulról szagolja a parlamenti küszöböt, ezért szeretne összebútorozni Ficóval és Pellegrinivel. Egy tőle megszokott, frappáns videóüzenetben arra szólította fel a Smer és a Hlas elnökét, hogy tartsanak az SNS-szel közös megbeszélést a közös választási stratégiáról.

Az érthető, hogy az egykori kormánypártból parlamenten kívülivé vált nemzetiek miért szeretnének közösen indulni a két legerősebb ellenzéki párttal, az viszont teljesen érthetetlen, miért gondolja az ékesszóló egykori házelnök, hogy a közvélemény-kutatásokat régóta vezető Ficóéknak vagy Pellegriniéknek éppen őrá lenne szükségük.

Juhász László