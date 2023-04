Bindics László: a Magyar Fórum ad helyet az átfogó magyar-szlovák együttműködésnek!

Bindics Lászlót, a Magyar Fórum alapító tagját kérdeztük, hogy miként és milyen értékrend mentén valósították meg a magyar-szlovák együttműködést, ami szerinte több egyszerű kooperációnál, egy társadalmilag átfogó együttműködésről van szó, ahol mindenki megtalálja a helyét.

Mielőtt a fő témára térnénk, vessünk pár szót a Szövetséggel folytatott tárgyalásokról.

Kezdjük az elején. A Szövetség megalakulásakor a 3 elődpárt (MKP, HÍD, Összefogás), mondván, hogy mi nem vagyunk releváns politikai szereplők, a Magyar Fórumot nem hívta meg a tárgyalóasztalhoz. Ez az ő döntésük volt, mi ezt tudomásul vettük és elkezdtünk haladni a saját utunkon.

Megkeresés az ő részükről felénk utána sem történt, így mi a múlt év decemberében (?) felkerestük őket, hogy üljünk le és vitassuk meg egy közös lista kialakításának lehetőségét. Ezek a tárgyalások sajnos zátonyra futottak. És ezt nem is kell tovább ragozni, nem szeretnék ujjal mutogatni senkire, mert nincs értelme. Nem szeretném a felelőséget sem teljes mértékben másra hárítani, mert mi is ott ültünk annál az asztalnál. Nincs bennem harag, sőt őszintén kívánom, hogy legyenek sikeresek és jussanak be a parlamentbe.

Megértem, hogy a MKP és a Híd 12 éves szembenállását nem lehet hirtelen semmissé tenni. Érezhető közöttük a feszültség, gyakran látunk veszekedést. Jó kapcsolatot ápolok mind két féllel, ezért sem szeretnék belemenni a kettejük közötti harcba. Nem fogok hibást keresni és gyűlölködni, feszültséget gerjeszteni, mert az nem én lennék. Számomra a veszekedés és a gyűlölködés politikája nem járható út. Mi a Magyar Fórumban a jövőt szeretnénk képviselni és építeni, nem pedig rombolni és a múlttal foglalkozni.

Ahogy az látható, több más politikai szubjektummal viszont sikerült megegyezniük a szeptemberi előrehozott parlamenti választásokon való indulásról. Hogyan és milyen formában valósult ez meg?

Ez így van, folytattunk tárgyalásokat, ahogy ezt többször is jeleztük és a hozzánk értékrendben legközelebb álló kisebb pártokkal sikerült is megállapodnunk. A Magyar Fórum az alapja ennek a fúziónak, ahova betársul 4 másik szubjektum: Szlovákia Polgári Demokratái, a Régiókért pártja, a Roma Koalíció párt és a Demokrata Párt.

Jól értem, nem önök mennek, hanem ellenkezőleg, mindjárt 4-en csatlakoznak önökhöz, a Magyar Fórumhoz?

Pontosan! A mi listánk ad helyet ennek a projektnek, úgy, hogy felvesszük a nevünk mögé őket. De nem "csak" a 4 másik szlovák pártról beszélhetünk. Mertünk nagyot álmodni és több különböző szférából embereket behozni: szakemberek, párton kívüli függetlenek, testi fogyatékkal élők, fiatalok, a művészet és kultúra világából érkezők, romák, vállalkozók, nők, az egészségügyben és oktatásban tevékenykedők, nyugdíjasok, és értelmiségiek is. A sokszínű mindenféle kisebbségeket képviselő csapatban viszont közösek a célok: az, hogy megakadályozzuk a maffiaállam visszatérését és a káosz és bizonytalanság kormányzását.

Akkor mondhatjuk, hogy ez tényleg egy társadalmilag átfogó magyar-szlovák kezdeményezés?

Igen, ez volt a célunk, hogy egymást tiszteletben tartva, veszekedés nélkül, együtt tudjunk dolgozni és képviselni minden Szlovákiában élő embert, akinek fontos a demokrácia, az igazságba és az egyenlőségbe vetett hit. És az, hogy ennek a Magyar Fórum képezheti az alapját, és keretet biztosít többek számára, az számunkra külön öröm.

Ez mind szép, de működhet ez, meglesz a parlamenti küszöb, azaz az 5 százalék feletti eredmény?

Nézze, egy dologban biztos vagyok. Mégpedig abban, hogy ez az emberekről, választópolgárokról fog szólni, az ő érdekeikről és képviseletükről. Olyan értékekről és képviseletről, ami sokak szerint már rég kiveszett a politikából. Nem populista, nem ígérget felelőtlenül, nem szít gyűlöletet, rombolás helyett építeni akar, konfliktusok helyett a megegyezést keresi, de kiáll az alapvető értékek védelmezése mellett. Nem enged a demokráciából, az emberi és kisebbségi jogokból, a jogállamból és a törvény előtti egyenlőségből, az ország EU és NATO tagságából. Szerintem nem kevesen vannak, akiknek ezek az értékek egyrészt fontosak, másrészt már megcsömörlöttek az állandó ellenségkereséstől, a konfliktusoktól, elegük van a korrupcióból, a féktelen ígérgetésből a kaotikus, hozzá nem értő kormányzásból.

Nehéz volt összehozni ezt az egységet?

Nem volt olyan nehéz, de türelmes munka, sok órányi megbeszélés, tárgyalások sora és kompromisszumkészség kellett hozzá, viszont őszintén mondhatom, hogy megérte. Különböző területekről érkezünk, de elfogadjuk egymást, mert az utunk és a célunk közös és egy. A Szlovákiában élő minden állampolgárnak azonos jogokkal kell rendelkeznie, legyen az magyar szlovák, vagy bármely más kisebbség tagja. És ezt közösen meg is fogalmaztuk. Tisztában vagyunk vele, hogy a munka java még csak most jön, de a bátorság, elszántság és a kitartás nálunk alapkövetelmény. Időt és erőt nem kímélve vágunk neki, hogy elnyerjük a választók bizalmát.

