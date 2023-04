Fulladás okozta Aaron Carter rapper halálát a halottkém szerint

Véletlenszerű fulladás okozta Aaron Carter tavaly év végén bekövetkezett halálát, miután az énekes és rapper nyugtatók, valamint szpréből belélegzett gáz hatására magatehetetlen állapotba került a fürdőkádjában - áll a Los Angeles megyei orvosszakértő halottkém keddi jelentésében.

Fotó: TASR/AP

Nick Carter, a kilencvenes évek egyik népszerű fiúegyüttese, a Backstreet Boys tagjának öccsét 2022. november 5-én, 34 éves korában érte a halál otthonában, a Kalifornia állambeli Lancesterben.

A boncolási jegyzőkönyv szerint a rapper szervezetében kimutatták a többnyire Xanax névvel forgalmazott nyugtatószer és a szprékben használt sűrített hajtógáz hatóanyagait, amelynek belélegezése eufória érzését keltheti. A vízzel teli kádban fekvő énekes a két anyag együttes hatására magatehetetlenné vált, ami a fulladásához vezetett - áll a keddi jelentésben.

A boncolási eredményekhez csatolt rendőrségi jelentés szerint utoljára a helyi seriff beosztottjai látták élve Cartert, amikor november 4-én hajnali 2 órakor a házához mentek, hogy ellenőrizzék, jól van-e, miután észlelték, hogy Carter inhaláló szprét használ egy, a közösségi oldalán indított élő videófelvételen. Az énekes - akit kábítószerrel való visszaélés miatt többször is előállított a helyi rendőrség - megnyugtatta, majd elküldte a seriffhivatal kiérkező munkatársait. A jelentés szerint Carter aznap este elmulasztott egy kábítószerfüggősége okán megbeszélt találkozót a szaktanácsadójával. Másnap a házvezetőnője talált rá holtan otthonában, a jacuzzija vizében elmerülve.

Carter a halála előtti években nyíltan beszélt kábítószerfüggőségéről, 2019-ben pedig az inhalálószerekkel kapcsolatos problémáit is részletesen feltárta a The Doctors című talkshow vendégeként. Az interjúban elárulta azt is, hogy akut szorongás és bipoláris zavar miatt szed gyógyszereket.

Aaron Carter még gyerekként kezdte zenei karrierjét az 1990-es években, olyan népszerű előadók előtt fellépve, mint Britney Spears és a Backstreet Boys. Pályája csúcsát 2000-ben érte el az Aaron's Party (Come Get It) című nagylemezével, amely háromszoros platinalemezzé vált.



MTI