Tiltakoznak a királyhelmeci szülészet megszüntetése ellen a régió önkormányzatai

Királyhelmec, valamint bodrogközi és Ung-vidéki települések önkormányzatai tiltakoztak szerdán a királyhelmeci kórház szülészetének megszüntetése ellen. Több polgármester gyűlt össze a kórház előtt a délelőtti tiltakozó megmozduláson.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere, Kassa megye alelnöke elfogadhatatlannak nevezte a szülészet bezárásáról szóló döntést, amit az egészségügyi minisztérium jelentett be.

„Ez a döntés egyrészt azért elfogadhatatlan, mert előtte nem konzultáltak megfelelően a döntéshozók az önkormányzatokkal vagy a megyei hatóságokkal, másrész mert a szülészet bezárása az egész régióra negatív hatással lenne, márpedig a királyhelmeci kórház a régió közel 60 ezer lakosának egészségügyi ellátásáért felel"

- mondta Pataky a TASR hírügynökségnek.

A minisztérium április elején tájékoztatott a szülészet bezárásának tervéről. Az új évtől a kórházak optimalizálásának részeként bezárják azokat a szülészeteket, ahol évente kevesebb mint 400 csecsemő születik. Királyhelmecről és környékéről a tőketerebesi és a nagymihályi kórházba irányítanák a pácienseket.

Pataky szerint komoly kockázata van annak, ha korlátozzák a helyben elérhető egészségügyi alapellátást.

„Sok magyar nemzetiségű, valamint a marginalizálódott roma közösséghez tartozó lakos él a régióban, és a többi probléma mellett, amit a szülészet megszüntetése okozna, nem elhanyagolható az sem, hogy a szülő nő az anyanyelvén beszélhet-e az orvosával"

– fogalmazott Királyhelmec polgármestere, és hozzátette, így is nehéz motiválni a fiatalokat, hogy a régióban maradjanak, és még ennél is nehezebb lesz, ha szűkül a helyben elérhető szolgáltatások köre. Pataky közölte, további tiltakozó akciókat terveznek az önkormányzatok.

Az egészségügyi intézmény vezetősége is ellenzi a szülészeti, nőgyógyászati és újszülöttosztály bezárásátt. „A kórház vezetése fellebbezett az egészségügyi minisztérium döntése ellen, a megyei önkormányzattal és a ZMOS-szal együtt továbbra is tárgyal és érvel az ellátás megőrzése mellett. Elvárjuk, hogy megmaradjanak a kórházi osztályok" - mondta a TASR hírügynökségnek Hencel Klára, a királyhelmeci kórház igazgatója. Az igazgatónő rámutatott, a létesítmény a járás központi részén van, innen a tőketerebesi vagy a nagymihályi kórházba 50-60 perc az út, a legtávolabbi falvakból és városokból pedig akár 80 perc is lehet, ráadásul másod- és harmadrendű utakon. Aki szülő nőt szállít, annak számolnia kell a lezárásokkal is a vasúti átjáróknál.

„Az itteni szülészeten átlagosan 360 csecsemő születik évente, ami mindössze 40-nel marad el a döntésben meghatározott szám alsó határától. Magasan képzett, több szakvizsgával rendelkező szakorvosaink vannak, akik több mint 20 éve dolgoznak ezen a területen. Magas szintű ellátást nyújtanak, a munkájukra nincs panasz"

- jelentette ki az igazgatónő. Elmondása szerint a császármetszések aránya is magas a királyhelmeci kórházban, mivel sok, a marginalizálódott csoportokhoz tartozó szülő nő nem tartja be az orvosi utasításokat, nem járnak terhesgondozásra, és magas az anya és az újszülött halálozási kockázata is.

A királyhelmeci mellett megszüntetnék a nagyrőcei, a Miavai, a simonyi (Partizánské) és a szinnai (Snina) kórház szülészetét is.

TASR