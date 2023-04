LÉNYEG: Bocsánat, bunkó voltam! A nemzetáruló dumába belebolonduló pozőr annyira MKP-s lenne, hogy csak na!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Merész lépésre szánta el magát a szlovákiai magyar politikai életben megosztónak számító Gyimesi György. Abban az értelemben volt vakmerő húzás részéről szerdán otthagyni az OĽaNO-t, mert egyáltalán nem biztos, hogy majd a szeptemberi választások után ismét beülhet a parlamentbe. Persze, az is lehet, hogy a politikus csak a kisfiával akar több időt tölteni, ezért intett búcsút Igor Matovič csapatának, és köteleződött el az "MKP" irányába, hogy valahogy majd rákerülhessen a Szövetség jelöltlistájára. Ami még koránt sincs lezsírozva, és amihez a tömörülés hidas platformjának még lesz pár megjegyzése, az eddig is hangoztatott tiltakozásai mellé. Szóval Gyimesi mindent egy lapra tett fel, hiszen a ma faképnél hagyott OĽaNO-nak, bár több sebből vérzik, de a magyar pártnál így is nagyobb esélye van arra, hogy megszerezze a szavazatok legalább öt százalékát. Gyimesi a távozását azzal indokolja, hogy nem ért egyet a legerősebb kormánypárt véleményével és több szempontból hibásnak tartja a Heger-kormány munkáját.

Legyilkoltatni mindenkit, az lenne a béke

Az orosz-ukrán háborúval összefüggésben például azt vallja, hogy Matovičék véleménye határozottan ukránbarát, az övé meg ettől jócskán eltér, és ez a legfontosabb oka a távozásának. Meg aztán, kapaszkodjunk meg erősen, ő a béke híve. Na bumm! Mintha mindenki más, beleértve az eddigi főnökét is, a háborúban lenne érdekelt a szomszédságunkban. Gyimesi úgy szeretné a nyugalmat elérni, hogy az ukránok ne jussanak fegyverekhez, azaz ne védekezhessenek hatékonyan a gyilkos betolakodókkal szemben. Hogy az oroszok zavartalanul halomra ölhessenek mindenkit, beleértve a gyerekeket meg az anyákat. És amikor a terrorista állam szépen kiirtotta fél Ukrajnát, akkor a bölcs gondolkodónk számára végre megnyugvás lesz. Idill és harmónia. Meg a jó érzés, hogy a fasiszta orosz állam véreskezű pribékjei ott toporognak majd Királyhelmectől karnyújtásnyira. Ám tételezzük fel, hogy jó esetben Gyimesi nem is szerelmes Putyinba, meg a háborújába és az elnyomó rendszerébe, csupán az anyaország nemzetáruló politikusainak retorikájába habarodott bele, akik ugyanezt a szánalmas béke mantrát szajkózzák. Ahelyett, hogy az orosz vezetést küldenék a búsba. Mert fegyvernyugvást csak az hozhat, ha Moszkva eltakarodik a francba. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen békeizés üres dumával magasról lesajnálja a nemzetünk szabadságharcainak emlékét, ráadásul azt is, amit a magát utcai harcos pózba képzelő nagyvezír még józan állapotában mondott a ruszkikról 2010 előtt.

Jár a fél pont

Egy fél jó pontot azért kaphat ez a Gyimesi, mert a bosszantó hülyeségei mellett legalább bocsánatot kér a Szövetség Híd Platformjának elnökétől, akit néhány hónapja durván megsértett. Na, nem mintha emiatt megérdemelné, hogy mandátumhoz jusson, de legalább ki kellett ejtenie a száján, hogy pár hónapja félrebeszélt. Meakulpáját számításból tette, ez nem vitás. De az sokkal inkább konfliktust gerjeszt majd, ha az MKP-sok ezzel az elvtelen kavarógéppel szeretnének nekivágni a választásoknak. Rigó Konrád a kikényszerített bocsánatkérést el is fogadta, ám ennek ellenére a hidasokkal együtt nem szeretné ezt az alakot a Szövetség képviselőlistáján látni. Elvégre Gyimesit nem azért utasítják el, mert csúnyán személyeskedett, hanem azért, mert a politikájára a feszültségkeltés a jellemző.

Siralmas a trend, de vannak biztatóbb adatok

Közben egymás után jönnek ki a frissebbnél frissebb közvélemény-kutatások, és sajnos mindegy alátámasztja a márciustól tapasztalható siralmas trendet, hogy Robert Fico maffiabarát pártja az élre tört. Lassan ott tartunk, hogy annak is örülnénk, ha a Smerről levált Hlas nyerné a szeptember végi megmérettetést, hogy aztán majd az átlaghoz képest normálisnak mondható pártokkal alkothasson új kormányt. A jelenlegi kabinetet alkotó pártok esetleg azzal kampányolhatnak, hogy újabban felgyorsult a munkanélküliség csökkenése, és előbb-utóbb hozni tudjuk a Covid előtti foglalkoztatottsági mutatókat. Meg az is elfogadhatónak hangzik, hogy megint csökkent az infláció, és már 15 százalék alatti a pénzromlás mértéke. Ez persze csak a régiós országokhoz képest tűrhető. Mert tegyük hozzá, hogy ez a mi adatunk jobb, mint ami Csehországban és Lengyelországban tapasztalható, hogy a 25 százalékosnál is magasabb magyarországi pénzhígulásról ne is beszéljünk.

