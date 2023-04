Mit tegyünk, ha Kecskemét környékén keresünk állást?

Sokszor érezzük azt, hogy minden a fővárosban és annak környékén történik. A vidék valahogy mindig lemarad a térképről, és ha az álláshirdetési oldalakat pásztázzuk, akkor gyakran az az érzésünk támad, hogy minden második állást Budapesten vagy annak környékén lehet csak betölteni. Ez persze csalóka, hiszen vidéken is rengeteg pozíció vár betöltésre, a titok pusztán annyi, hogy a megfelelő helyen kell keresni. Mai cikkünkben erre hozunk tippeket!

Hogy álljunk neki az álláskeresésnek?

Ha tudjuk, hogy Kecskeméten vagy környékén keresünk állást, akkor érdemes az olyan oldalakat követni, mint amilyen a KecskemetAllas is, ahol célirányosan helyi munkák között tudsz válogatni. Persze ugyanúgy érdemes a közösségi oldalakat is követni, vagy akár a helyi újságot is megvenni nap mint nap.

Ugyanakkor érdemes észben tartani, hogy ma már a munkaadók java része is online hirdet, így ha nem akarunk állás nélkül maradni, akkor a fent említett oldalt naponta akár többször is meglátogatjuk. Sőt, még fel is iratkozhatunk az állásértesítőjükre, így biztosan nem maradunk le a számunkra kedvező álláslehetőségekről.

Sokan rontják el azonban az álláskeresését azzal, hogy nem tudják, pontosan mit is keresnek. Talán nem újdonság, hogy semmi sem lesz jó annak, aki saját maga sem tudja, mit szeretne. Kicsit olyan ez, mint a párkapcsolat; ott sem árt megfelelően tisztázni az igényeket, ahhoz hogy aztán megtaláljuk magunknak a megfelelő partnert.

Határozzuk meg, mit szeretnénk csinálni!

Bár a Kecskemétállás oldalán minden területen találunk bőven álláslehetőséget, ez közel sem jelenti azt, hogy minden munkakör nekünk való lesz. Érdemes végiggondolni a következőket:

A végzettségünknek megfelelő munkát szeretnénk találni?

A szakmánkban szeretnénk maradni, vagy inkább váltani szeretnénk?

Ha a váltás mellett döntünk, szükség van-e speciális képesítésre?

Ha igen, akkor mennyi idő megszerezni, és mellette esetleg tudunk-e átmenetileg állást találni?

Mennyi időt szeretnénk a munkának szentelni: rész- vagy teljes munkaidőben szeretnénk dolgozni? Ez különösen akkor érdekes, ha kisgyermek is van a családban, akit bölcsibe vagy oviba kell hordani.

Ha ezekre válaszolunk magunkban, akkor már sokkal hatékonyabban fogjuk tudni használni a fent említett roppant hasznos álláskeresési portált.

Használjuk ki az extra lehetőségeket!

A honlap számtalan extrát kínál, így érdemes az állásértesítőre feliratkozni, de mindenképpen éljünk a videós álláspályázat lehetőségével is, hiszen így számunkra is hatékonyabbá válik az álláskeresés. Továbbá ha szemfülesek vagyunk, követni tudjuk, melyik hirdetésre van túljelentkezés, melyikre fut be kevesebb érdeklődés, így az esélyeinket is jobban tudjuk latolgatni.

Használjuk ki a lehetőségeinket, és válasszunk igényeink szerint, hiszen nem mindegy, hogy naponta négy, hat vagy akár nyolc órát mivel töltünk, fontos, hogy élvezzük a munkákat, ugyanakkor kényelmesen meg is éljünk belőle!

(PR-cikk)