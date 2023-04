Matovič a magyarokra osztja ki a népirtó oroszok brutális szerepét (VIDEÓ)

Igor Matovič néhány hete már fáradhatatlanul kampányol. Egymás után látogatja meg az ország járási központjait, ahol közönségtalálkozókat szervez. Mindez egyfajta reakcióként szolgál Rastislav Káčer és Jaroslav Naď érzelmileg túlfűtött március eleji nagymihályi beszélgetőestjére, ahol a megbízott külügyminiszter visszaszólogatott a hangosan ordítozóknak. Az OĽaNO elnöke már túl van a 15. ilyen "vitaműsoron", és mondhatni, szépen állja a sarat, mert a nép egyszerű fiainak és lányainak bizony elég fura elképzelése van arról, mi történik Szlovákiában és a nagyvilágban. Ezeken az eseményeken szinte állandó jelleggel felmerülő téma az orosz-ukrán konfliktus, amivel kapcsolatban a kormánypárt vezetője aránylag normális dolgokat magyaráz. De a mondandójának a szépséghibája, hogy minduntalan ránk, magyarokra osztja ki népirtó oroszok brutális szerepét.

Kép: Youtube

Igor Matovič március közepe óta járja az országot, és közönségtalálkozókon elegyedik szóba az emberekkel. Olyanokkal, akik nem feltétlenül támogatják a kormány politikáját, de azért szívesen elpanaszolják az exkormányfőnek, mi nyomja a szívüket. A koronavírus-járvány elleni intézkedéseken, a szociális politikán és az infláción kívül természetesen a szomszédban folyó háború is folyton felmerül ezeken a rendezvényeken, amikről aztán videófelvételek születnek. Ezek tanúsága alapján ezen a héten a Zsolna megyéhez tartozó Čadcán, valamint a besztercebányai régióban található Žarnovicán "vendégeskedett" a pártelnök, és mindkét helyszínen felmerült Putyin háborújának a témája.

Čadcán a beszélgetés egyik nézője azt firtatta, miért gondolja Matovič azt, hogy ukrajnai fegyverszállítással véget érhet a háború, hiszen Oroszország egyszerűen nem veszítheti el ezt a konfliktust. Erre a legerősebb kormánypárt irányítója megjegyezte, hogy talán jól tudja, abban a régióban, ahol a beszélgetés zajlik, a lakosok nagy része hazafinak tartja magát.

"Most akkor képzeljük el - így Matovič, - hogy a magyarok azt mondanák, hogy elveszik a mi Dél-Szlovákiánkat. Ön vagy bárki más, aki hazafinak érzi magát, nem kérnénk meg a lengyeleket, hogy adjanak fegyvereket? Vagy a cseheket, hogy védekezni tudjunk? Hogy a határok mögé szorítsuk a magyarokat, mert ez a mi hazánk? Ilyen helyzetben vannak az ukránok is, ha tetszik, ha nem. Az oroszok azt veszik most el, ami nem az övék... és ha a magyarok ugyanígy elvennék az ország déli részét, védekeznénk" - hangzott a légből kapott "párhuzamos" történet.

(A videón 3:30-tól látható az idézett rész)

Hasonló felvetés hangzott el a nézők soraiból Žarnovicán is, ahol valaki azt feszegette, hogy Ukrajnában sok a náci, és egy ENSZ dokumentum alapján ellenük bizony fel kellett lépni. Erre Matovič elmagyarázta, hogy az oroszok semmilyen egyezményt nem tartottak be, köztük az 1994-es Budapesti Memorandumot sem, amelyik értelmében az Ukrajna területén tárolt nukleáris fegyverek leszereléséért cserébe több atomhatalom, köztük Moszkva is szavatolta Kijev függetlenségét és határainak sértetlenségét. Aztán láthattuk, Orszorszország garanciája mit jelent, hiszen rárontott a szomszédunkra. És amikor Matovič itt tartott, feltett a sörrel kezében kissé szétcsúszottnak tűnő kérdezőnek egy ellenőrző kérdést:

"Hogyan viselkednél, ha - és egyáltalán nem mondom, hogy ilyen fenyegetne, ahogy azt Rastislav Káčer mondja, - de mégis, mit tennél, ha egy reggel bekapcsolnád a híreket, és azt hallanád, hogy Magyarország rárontott Dél-Szlovákiára? Fegyvert ragadnál, hogy megvédd az országot? Vagy azt mondanád, hogy vigyék csak, hiszen ott úgyis magyarul beszélnek?" Válasz aztán nem érkezett a sörrel hadonászótól erre a kérdésre, de ez már nem is annyira érdekes.

(A videón 8:25-től látható a vonatkozó rész)

Ami ennél sokkal izgalmasabb lesz, az az, hogy amikor Igor Matovič kampánya elérkezik a déli területekre, itt a volt kormányfő milyen példabeszédet intéz a dunaszerdahelyi vagy a komáromi polgárokhoz, amikor majd ők vetik fel az oroszok brutális háborújának témáját.

(sárp)