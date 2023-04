LÉNYEG: Vajon mit tennének a szlovák hazafiak, ha Magyarország rárontana Dél-Szlovákiára?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Már jó ideje tudjuk, hogy szeptember legvégén fogunk szavazni az új parlament összetételéről, de a választások még nincsenek hivatalosan kihirdetve. Csütörtökön arról beszélt a parlament elnöke, hogy az első adandó alkalommal megteszi a bejelentést, de be kell tartania a törvényes határidőket. Szóval ez körülbelül egy hónap múlva történik meg. Nem minha ezen túl sok múlna, hiszen egyesek már javában kampányolnak.

Amit Matovič tesz, azért szinte sajnálni lehet

Itt van például a szlovák politikai élet egyik legnagyobb bohóca, Igor Matovič, aki már több, mint egy hónapja népszerűsíti a pártját és önmagát. Járja a járási székhelyek kultúrházait, és hetente három estéjét is feláldozza arra, hogy elmagyarázza az érdeklődők egybegyűlteknek, szerinte hogyan kell értelmezni mindazt, ami körülvesz minket. Ha az ember van annyira önsanyargató, és megnéz egy-két videót arról, milyen körülmények között kap sokszor kemény és durva kérdéseket ezeken a közönségtalálkozókon, akkor szinte megsajnálja az OĽaNO elnökét. Persze, nem nagyon, mert azért az orosz-ukrán konfliktust magyarázhatná ez az örök ellenzéki fenegyerek úgy is, hogy nem rajtunk köszörüli a nyelvét. Mert hogy ezeken a beszélgetős-vitatkozós eseményeken akárhányszor felmerül a kérdés, miért támogatja az állam ezeket a "náci" ukránokat, Matovič szépen elmagyarázza, hogy minden igazi szlovák hazafi is segítséget kérne a szomszédaitól, ha a magyarok rontanának rá a déli országrészre. Már csak az a kérdés, mivel fog példálózni, melyik nemzet fiaival fog ijesztgetni ez a kiállhatatlan alak, ha kampánykörútja célba veszi a déli járásokat is.

Heger Bécsben keresi a szavazóit

Eduard Heger még mindig megbízott miniszterelnök, ő ebből a pozícióból propagálja a nézeteit meg a saját demokratáit, akik alulról szagolgatják az öt százalékos bejutási küszöböt. A Matovič-féle egyszerű emberektől elpártolt politikus most Bécsben járt, ahol Európai Unióról okoskodott. Nem mintha az itthoni választókat ez a szomszédságról alkotott jövőképes észosztás lázba hozná, de attól még nyíltan kell beszélni a terjeszkedésről a nyugat-balkáni irányba. Mert ez nemcsak növekedés és befektetés kérdése, hanem a biztonságé is. Ami az oroszok gyilkos politikája miatt felértékelődött az utóbbi időben.

A tabletták ügye is begurul a parlamentbe

A hónapokkal ezelőtt ellenzékivé vált SaS is próbál témákat találni, amivel kicsit helyzetbe hozhatja magát. Richard Sulíkék most azzal rukkoltak elő, hogy hasznos lenne engedélyezni az abortusztablettákat, és ezt az ötletüket írásos formában már a parlament elé terjesztették. Azon munkálkodnak, hogy ez a pirulás magzatelhajtás közvetlenül törvénybe kerüljön, hogy a miniszteri hivatalnokok ne tudjanak egy ilyen kényes témát egy egyszerű rendelettel újra betiltani, radikális politikusok ármánykodásának hatására. A szakemberek szerint ez a tablettás módszer lehetővé teszi, hogy a nőknek ne kelljen több órát kórházban tölteniük, és a szövődmények pedig nagyon ritkák. Bár ennek ellenkezőjéről majd biztosan érvelni kezd Matovič kőkonzervatív Anna Záborskája, aki ha tehetné, minden ilyen kapszulát lehúzatna a klotyón.

Szép volt a hiány, ám kezd satnyulni

Aztán itt vannak még a makrogazdasági adatok, amelyek tényleg csak a vájtfülűeket érdeklik, hiszen ha azokat nem váltják aprópénzre, nem lehet velük választásokat nyerni. Tegnap már szó esett arról, hogy a munkanélküliségi ráta egyre kedvezőbb, meg az infláció mértéke is a legjobb a térségben, mára meg kiderült, hogy tavalyelőtthöz képest sokat javultak a büdzsé számai. Mert az jónak számít, hogy a költségvetési hiánya 2022-ben mindössze a GDP 2 százalékát tette ki. De a fene nagy örömöt lelohasztják a szakik, akik úgy vélik, nincs sok okunk vidámkodni, mert idén várhatóan jelentősen emelkedik a deficit. Az infláció és a szociális intézkedések miatt ugyanis gyengül a gazdaság. Ez meg majd a populista ellenzék malmára hajtja a vizet, akik a nagy kampányolás eme mínusz egyedik szakaszában szinte nyugodtan hátradőlhetnek.

Sidó Árpád