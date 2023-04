Videón, ahogy az oroszok rádobnak egy hatalmas bombát a saját városuk forgalmas kereszteződésére

A repülőgép éppen a délnyugat-oroszországi Belgorod település mellett haladt, amikor - a minisztérium közlése szerint - sor került a „lövedékek vészkidobására”. Egyelőre nem tudják, hány épület rongálódott meg. A robbanás helyszínén, a 300 ezres város egyik forgalmas kereszteződésénél hatalmas kráter alakult ki, és a léglökés az egyik parkoló személyautót rádobta egy üzlet tetejére.

A video of the explosion of an air bomb in #Belgorod appeared. pic.twitter.com/xluEw7yhXk