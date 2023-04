Felülvizsgálja a Pedagógusszövetség Fehér István életpálya díját, a jövőben körültekintőbbek lesznek

Életpálya díjjal tüntette ki a múlt hétvégén tartott országos pedagógiai találkozón Fehér Istvánt, a bátorkeszi Kováts József Magyar Tannyelvű Alapiskola jelenlegi igazgatóját. Fehérnek – még gimnáziumi tanárként – több zsidó- és kisebbségellenes, gyűlöletkeltő kijelentése volt, de ez nem akadályozta meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét a Pedagógus életpálya díj átadásában. Fekete Irén, a szervezet elnöke már a díj odaítélésének felülvizsgálatáról beszél. Kommentárunkat itt olvashatják.

Fotó: Paraméter-archívum

Tanul a Fehér István körüli botrányból a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség (SzMPSz) a jövőben a körültekintőbben ítéli majd oda a szakmai elismeréseket. Fekete Irén, a szervezet elnöke elismeri, hogy nem vizsgálták meg elég alaposan az egyes jelölteket. „ Külön tájékoztatás az előzményekről nem történt, ez mindenképpen tanulság a jövőre nézve, hogy alaposan tájékozódjunk a jelöltekről, és még körültekintőbben járjunk el egy-egy díj odaítélésekor” – válaszolta a Paraméter kérdésére Fekete.

Elhatárolódnak a gyűlöletbeszédtől

A Fehér Istvánnak adott életpályadíjjal kapcsolatban óvatosan fogalmaz.

„Megvizsgálva a jelölt közéleti nézeteit, természetesen levonjuk a tanulságot, hogy a jövőben a díjak odaítélése kapcsán körültekintőbben odafigyeljünk a jelöltek szakmán kívüli közéleti megnyilvánulásaira is. Az SZMPSZ elhatárolódik mindenfajta gyűlöletbeszédtől, intoleráns magatartástól, szélsőséges megnyilvánulásoktól” – állítja az SzMPSz elnöke.

A hét elején még szakmai döntésről beszélt Fekete

Korábban, a Pátria rádiónak adott interjújában az SzMPSz elnöke még szakmai döntésről beszélt. „A szakmai munkát, a szakmai kompetenciát értékeltük, szakmai döntés született” – mondta Fekete. Akkor még úgy vélte, hogy „nem kérdőjelezheti meg azoknak a javaslatát, akik erre a díjra bárkit is javasolnak”.

Azt elismerte, hogy a döntés nem volt egyhangú, vagyis nem szavazott az SzMPSz teljes elnöksége Fehér megjutalmazása mellett. A szakmai munkában elért eredményeit az SzMPSz elnöke azzal indokolta, hogy mintegy 30 éven át tanított földrajzot az ország egyik legjobb magyar középiskolájában, a komáromi Selye János Gimnáziumban, majd pedig megválasztották a bátorkeszi alapiskola igazgatójának.

Fehért az alapiskola tantestülete jelölte a díjra. A Hírek.sk által készített rövid portréfilmben az iskola igazgatóhelyettese magyarázta a jelölést.

„Keresztény-konzervatív szemlélete utat mutat” – jelentette ki Jóba Szivek Katalin igazgatóhelyettes Fehérről a Hírek.sk-nak.

A kitüntetés fénye

A Paraméternek adott válaszában Fekete már más szempontokat is fontosnak nevezett, ezért nem zárta ki a díj odaítélésének felülvizsgálatát.

„Az SZMPSZ Országos Elnöksége összeül és egyéb témák mellett elemzi a kialakult helyzetet is – mondta Fekete. – A további díjazottak megérdemelten kapták az elismerést szakmai és pedagógiai tevékenységükért, és sajnálatos lenne, ha az ő kitüntetésük veszítene fényéből.”

Fehér "Facebook-munkássága"

Fehér nemcsak holokauszttagadó, zsidóellenes posztokat írt, a 2015-tös menekülthullám idején az a menekültekkel rokonszenvezőket is kötéllel, golyóval fenyegette.

„Nem kell jogásznak lenni ahhoz, hogy tudjuk, hazaárulásért kötél, jobb esetben golyó jár. Remélem ezek a cionista férgek ki fogják érdemelni!” – írta írta például ahhoz a cikkhez, amely arról szól, hogy magyar értelmiségiek nyílt levelet írtak Angela Merkel német kancellárnak a menekültek befogadásával kapcsolatban.

A „fehér faji tisztaság” megvédését is nagyon fontosnak tartotta.

Posztjaiban sok volt a romaellenesség is, de nem hiányzott belőle a konteók terjesztése. Az egyik általa megosztott poszt szerint a második világháborút is a zsidók robbantották ki: „lengyel zsidók, német katonáknak öltözve támadtak „saját magukra”, kirobbantva ezzel a II. világháborút”. Az Új Szó több egykori diákját is megkereste, abban mindegyikük egyetértett, hogy „nagy magyar” volt, többük szerint ez a a „nagy magyarság” már szélsőséges nacionalizmusba hajlott. Ez megjelent a szlováksággal szembeni megnyilvánulásaiban is,

„Szlovákia földrajzát nem szívesen tanította, mivel úgy vélte, egy nem valóságos terület, nem létező történelemmel” – írja az Új Szó.

Az SzMPSz-ről sem volt túl jó véleménye, a tagság egy részét nem is tekintette magyar pedagógusnak.

„A múlt hétvégén Rozsnyón nagyon sok „magyar” pedagógus vastapssal jutalmazta a tót oktatási minisztert!! ... bravó, birkák, be az akolba... Biztosan lesz majd olyan is, aki tót iskolába „nyer” felvételt...” – írta Facebook-posztjában a 2015-ös pedagógustalálkozóról.

Fehér már törölte a Facebook-profilját, vannak azonban olyan profilok, ahol megnézhető, hogy korábban miket posztolt. Az egyik ilyen például a "STOP, felvidéki gyűlölködők és álhírterjesztők" profil, amely több több posztban is foglalkozik Fehér előéletével képernyőfotók bemutatásával.

- lpj -