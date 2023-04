Šimečka abban reménykedik, hogy a választások után sikerül kormányt alakítani a Smer és a Hlas nélkül

Michal Šimečka, az Európai Parlament alelnöke, a Progresívne Slovensko elnöke szerint az, hogy Szlovákia 2022-ben a vártnál kisebb mértékű hiányt produkált, csak annak a következménye, hogy komoly kiadások várnak ránk. Ezt a Markíza TV Na telo című műsorában jelentette ki.

Michal Šimečka (TASR)

„A hiány utolér minket. Most azért is csökkent a hiányunk, mert az infláció miatt az emberek magasabb áfát fizettek, nem társfinanszíroztunk az euróalapokat, és néhány családi csomag kifizetése januártól kezdődik” – magyarázta, hozzátéve, hogy még az EU szerint is nálunk van az egyik legrosszabb helyzetben az államháztartás.

A volt pénzügyminiszter és az OĽaNO mozgalom elnöke, Igor Matovič az alacsonyabb hiányt annak tudja be, hogy a vezetése alatt a pénzügyi osztály jól gazdálkodott. Ugyanakkor azzal is érvelt, hogy a költségvetésből már idén 750 millió euró jutott a nyugdíjasokhoz, július elsejétől emelték az adókedvezményeket és a gyermekekre járó kedvezményeket. Matovič szerint mindez benne van a költségvetésben.

Šimečka szerint azért sem volt jó a tavalyi gazdálkodás, mert nem foglalkoztak vele. Az adóbónuszt mindenhol megemelték, aminek következtében még azok is kaptak pénzt, akiknek nincs rá szüksége.

„A magas jövedelmű családok automatikusan magasabb adóbónuszt kapnak, mint az alacsony jövedelműek” – tette hozzá.

„Szeretnénk megadóztatni a Slovnaft rendkívüli nyereségét, és növelni a magas jövedelműek adóterhét“ – reagált erre Matovič, hozzátéve, hogy ennek évi 600 millió eurót kell hoznia.

A magasabb adóbónusz és gyermekek után járó kedvezmény mellett Igor Matovič el akarja engedni az adót a 15 év alatti gyermeket nevelő anyák és a 25 év alatti fiatalok után is. Szerinte ez arra motiválhatja a fiatalokat, hogy Szlovákiában maradjanak.

Šimečka ugyanakkor nagyra értékelte, hogy ez a kormány nem köti meg a rendőrök kezét, amivel azonban – szerinte – nem lehet dicsekedni, mert ennek magától értetődőnek kellene lennie.

„De miért adnak szabad kezet, amikor még mindig megvan a 363. paragrafus, és a legfőbb ügyész mindent megváltoztat?” – tette fel a kérdést fennhangon az Európai Parlament alelnöke.

Šimečka szerint a Progresívne Slovensko a megyei választások előtt kizárta az együttműködést a Smer és a Hlas párttal. A Smerrel a parlamenti választások után sem hajlandók együttműködni. Ami a Hlas párttal való esetleges együttműködést illeti, egyelőre nem zárta ki, mondván, a választók időben értesülnek a választások utáni tervekről. Azt azonban nem részletezte, hogy ez mikor fog megtörténni.

Igor Matovič kijelentette, hogy az OĽaNO nem fog együttműködni a Smerrel és a Hlas-szal.

(aktuality.sk)