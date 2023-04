Az MKP-sok Dunaszerdahelyen befogták a szemüket és a fülüket, és ebben a pózban hoztak egy megosztó határozatot

Sólymos László reagált a Magyar Konzervatív Platform Dunaszerdahelyi Járási Konferenciáján pénteken elfogadott határozatára, amelyik nem tesz különbséget Rigó Konrád, a Szövetség Híd Platformjának elnöke és Gyimesi György parlamenti képviselő között, aki a napokban intett búcsút az OĽaNO frakciójának.

Forró Krisztián és Gyimesi György (b) (Facebook)

A parlameten kívüli párt Országos Tanácsának vezetője szerint a Híd a közös párt megalakulása előtt is elutasította a populista gyűlöletkeltő politikát, és most is úgy gondolja, hogy ennek a Szövetségben sincs helye. "Két évvel ezelőtt ezért határolódtunk el Gyimesi Györgytől, aki miatt a Matovič-féle következmények nélküli,... megosztó politizálás a szlovákiai magyar politikába is beszűrődött".

Sólymos szerint azt, hogy Gyimesi számukra elfogadhatatlan, a Híd-platform a március 25-i országos találkozóján egy határozat formájában is megerősítette. Emlékeztetett arra, hogy a Híd-platform nem Gyimesivel, és még csak nem is Igor Matovičcsal kötött szövetséget, hanem az MKP-val, ahogy az meg a Híddal és az Összefogással szövetkezett.

"Ezért tartjuk elfogadhatatlannak a Magyar Konzervatív Platform Dunaszerdahelyi Járási Konferenciáján elfogadott határozatot, amelyben az OĽaNO volt parlamenti képviselőjét az MKP-platform tagjai egy szintre emelik Rigó Konráddal, a Szövetség meghatározó politikusával". Az említett határozat Sólymosék számára azért is megmagyarázhatatlan, mert a Híd-platform álláspontja két éve ismert, és mert Gyimesi személyét illetően a Szövetség Országos Grémiuma pénteki ülésén sem született konszenzus. Azért aztán a Magyar Konzervatív Platform pénteken elfogadott határozata nemcsak a Híd-platform döntésével megy szembe, de a szlovákiai magyarság érdekeit is semmibe veszi, hiszen a saját magunk által meghozott szabályokat felrúgva a platform szétfeszíti az elődpártok nehezen megkötött szövetségét.

