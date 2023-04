Rapper vagy bűnöző? V. Bálintot már megint elvitték a rendőrök!

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) rendőrei hétfőn reggel őrizetbe vették a nagymegyeri származású V. Bálintot – értesült a Paraméter.

V. Bálintot, aki az utóbbi hónapokban – a magyar rapper, L.L. Junior pártfogoltjaként – “V. Bálint” művésznéven zenei karrierbe fogott Magyarországon (nemrég Burai Krisztiánnal és Dér Henivel is volt egy videóklipje), különösen súlyos csalással gyanúsítják a hatóságok. A rendőrség a Paraméter kérdésére egyelőre csupán annyit erősített meg, hogy V. Bálintot valóban őrizetbe vették.

„Megerősíthetjük, hogy V. B.-t a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) illetékesei őrizetbe vették társtettesként elkövetett különösen súlyos csalás bűntettének gyanújával a ŠELMA 2 (magyarul: RAGADOZÓ 2) rendőrségi akció keretében”

– nyilatkozta lapunknak Karolína Barinková, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. A rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre semmilyen további részletet nem árult el az üggyel kapcsolatban. Hivatalos nem megerősített információink szerint a rendőrségi nyomozás során alapos gyanú merült fel azzal kapcsolatban, hogy V. Bálint egy sértettől hamisított dokumentumok segítségével tetemes összeget csalt ki befektetés gyanánt.

A Paraméter úgy értesült, hogy a rendőrség nagy valószínűséggel indítványozni fogja V. Bálint előzetes letartóztatását, amiről a következő napokban a területileg illetékes bíróság hozhat majd döntést.

Egyszer már elvitte a NAKA

V. Bálint 2021-ben a Lion névvel fémjelzett, Komárom környékén is tevékenykedő “pénzbehajtócég” reklámjában tűnt fel. A Facebookon nyilvánosan elérhető promóvideóban kigyúrt, kopasz, tetovált alakok íratnak alá egy papírt az adóssal a tartozás elismeréséről, amit V. Bálint mint “ügyfél” elégedetten vesz át a cég vezetőitől. Értesülésünk szerint V. nemcsak mint reklámarc tevékenykedett a társaságban, sokszor feltűnt “civilben” is annak komáromi irodájában. A Lion-féle pénzbehajtást amúgy egy nála sokkal ismertebb személy, az MMA-harcos Boráros Gábor is népszerűsítette a közösségi médiában.

V. Bálint később, 2022 júliusában egy videóklipben már rapperként jelent meg rendkívül ismert magyar előadók, L.L. Junior és G.w.M oldalán.

Pár hónap múlva viszont V. Bálint már azzal került be a hírekbe, hogy tagja – sőt, vezetője – volt egy bandának, amelyre 2022 októberében csaptak le a rendőrök.

Az akkor napvilágra kerülő információk szerint V. Bálintra, – valamint társaira, M. Szilárdra, Z. Márkra, V. Viktorra, K. Rolandra és Sz. Péterre – azért csapott le a NAKA, mert rendőrnek öltözve készültek rablást végrehajtani a szlovák fővárosban. A Caravella fedőnevű rendőrségi akciót egy ismert pozsonyi hotelben hajtották végre. A gyanúsítottaknál fegyvereket, rendőregyenruhákat, golyóálló mellényeket, rendőrsisakokat és -jelvényeket is találtak. A csoport tagjait azonban végül nem helyezték előzetes letartóztatásba, és ebben nagy szerepe volt annak, hogy – V. Bálintot is beleértve – a feltételezett tettesek beismerő vallomást tettek.

A Startitup októberben azt írta, hogy V. Bálint volt az, aki a rablás előkészítésekor a feladatokat kiosztotta, a terv szerint pedig egy elhalálozott pozsonyi férfi családi házát akarták kifosztani.

A rablást végül a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) egy meg nem nevezett munkatársa akadályozta meg, aki információkkal szolgált a rendőrségnek a férfiről. Éppen ezért az akkori nyomozati akta részét képezte egy titkosított melléklet is.

A letartóztatott személyek három autóval, egy fehér Mercedesszel, egy zöld Renault-val és egy fehér Volkswagennel érkeztek a már az ominózus hotelbe, az említett rendőri egyenruhákból és további kellékekből pedig mindhárom autóban találtak egyet s mást. A zsaruk mindezek mellett kábítószerre is bukkantak, ezzel kapcsolatban azonban egyelőre nem indítottak eljárást, ahogy az illegális fegyvertartás kapcsán sem – mivel kiderült, hogy a fegyverek gáz- és airsoft fegyverek voltak.

A Pozsonyi Kerületi Bíróság szenátusa szerint nyilvánvaló volt, hogy a gyanúsítottak hosszabb ideje tervezték a rablást. A kiszemelt pozsonyi házban értékes régiségek, festmények, katonai sisakok, perzsa szőnyegek és más értéktárgyak is voltak, amelyre a tolvajoknak fájt a foga.

A rendőrség szerint V. Bálint a hotel második emeletén osztotta szét a konkrét feladatokat: a ház melyik oldaláról hatoljanak be, a garázson vagy az ablakon keresztül. Arról is tájékoztatta társait, hogy milyen értéktárgyak vannak az ingatlanban. A terv szerint ketten törtek volna be, ketten pedig kint maradtak volna a furgonban, V. is távolról figyelte volna a történteket.

Összedolgoztak a dunaszerdahelyi exrendőrrel?

A kerületi bíróság végül szabadlábra helyezte a tervezett rablás gyanúsítottjait, annak ellenére, hogy az ügyész mindannyiuk esetében javasolta a vizsgálati fogságba helyezést, egyebek mellett a szökés veszélye miatt.

A háromtagú testület arra alapozta döntését, hogy a gyanúsítottak bevallották a bűncselekmény elkövetését, aktívan együttműködnek a rendőrséggel, többségük büntetlen előéletű, a fegyverek nem voltak eredetiek, és a bíró annak a lehetőségét is kizárta, hogy bűnszervezetként működhettek. A feltételezett tettesek szabadon engedéséhez az is hozzájárult, hogy feldobták azt a személyt, akitől a rabláshoz szükséges információkat kapták.

A Startitup értesülése szerint a rabláshoz a tippet (vagy a megbízást) egy exrendőr, a ma ügyvédként dolgozó Kovács Péter adta, aki az ezredforduló környékén egy ideig a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság igazgatójaként is dolgozott. Őt tavaly októberben az említett rablás előkészületein túl meggyanúsították egy súlyos csalással is, melyben V. Bálintot társtettesként tartották nyilván a nyomozók. Elképzelhető, hogy V. Bálint mostani ügye ezzel a bűntettel lehet kapcsolatban, ám ezt csak akkor lehet majd biztosra venni, ha a NAKA feloldja az esettel kapcsolatban elrendelt hírzárlatot.

