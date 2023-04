LÉNYEG: Szlovákiai magyarok tündöklése és bukása

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Megyeri rapper a NAKA kezén

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) rendőrei hétfőn reggel őrizetbe vették a nagymegyeri származású V. Bálintot. A rappert értesüléseink szerint különösen súlyos csalással gyanúsítják a hatóságok.

Hogy pontosan mi áll V. Bálint lekapcsolásának hátterében, azt a rendőrség hivatalosan nem árulta el, azonban a fiatalember már akkor a bűnüldöző szervek látókörébe került, amikor tavaly ősszel lecsaptak egy bandára, amelynek éppen ő volt a vezetője. A hat férfi rendőrnek öltözve készült egy rablás elkövetésére, egy pozsonyi családi házat akartak kifosztani. Korábban egy pénzbehajtó cég reklámarcaként szerepelt, a Lion társasághoz állítólag szorosabb érdekszálak is fűzték.

Ha a rapper a rendőrségi kihallgatáson „énekelni kezd”, vagyis vallomást tesz, remélhetőleg hamarosan az is kiderül, ezúttal mivel gyanúsítják. Az mindenesetre már most borítékolható, hogy egy ideig biztosan nem lesz dalos kedvében.

Szlovmagy olimpikonnal erősít Pellegrini

A hidat emlegette Peter Pellegrini korábbi kormányfő Komáromban. Persze nem a Szövetség egyik platformjáról beszélt, vagyis csak áttételesen utalt a magyar gyűjtőpártra, amikor bemutatta „ajánlatát Dél-Szlovákiának”.

A magyar szavazatokért ugyanis Pelle egy szlovákiai magyarral indul harcba, aki szerinte „képzeletbeli híd lesz a szlovákok és a magyarok között”. Vlček Erik olimpiai ezüstérmes és világbajnok komáromi kajakossal pózolt a Duna partján, ő a Hlas legújabb szerzeménye, és Pellegrini szerint a szlovákiai sportot és a magyar kisebbséget is képviselni fogja a Hlas színeiben.

Egyértelműbben már meg sem fogalmazhatta volna üzenetét Peter Pellegrini, aki szerint a szlovákiai magyaroknak nem a Szövetséget vagy a Magyar Fórumot kell választania, hanem éppen őket.

„A magyar kisebbség minden tagjának üzenem, hogy a következő választásokon nem kell azt a pártot választaniuk, amelyik nemzetiségi alapon jött létre” – jelentette ki.

Többféle megfontolás is állhat Pellegriniék húzása mögött. A felméréseket nemrég még magabiztosan vezető Hlas az utóbbi hetekben elvesztette első helyét a közvélemény-kutatásokban, a Smer egyre inkább fenyegeti a korábbi kormányfő pártját. Éppen ezért sürgősen szüksége van egy olyan szavazórétegre, amely egyelőre parlagon hever. És mivel a szlovákiai magyarok mára eléggé kiábrándultak az etnikai alapon politizáló szlovmagy pártokból, kapóra jöhetnek Pellegrininek. És persze más pártok – például az OĽaNO vagy a PS – is becserkésztek egy-két magyart, mutatóba, így az ő példájukat is követendőnek találhatja a Hlas elnöke.

Persze sokkal nagyobb eséllyel nyerhetné el a szlovákiai magyarok bizalmát, ha kormányzása idején Dél-Szlovákiát nem hagyta volna ki a fejlesztési programokból, ha fel tudna mutatni bármit is, amit neki vagy a pártjának köszönhetünk.

Észbe kapott a Pedagógusszövetség?

Alig több mint egy héttel az ünnepélyes adományozás után visszavonja a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az életpályadíjat Fehér István tanártól. Neki – még gimnáziumi tanárként – több kisebbségellenes, gyűlöletkeltő kijelentése volt, de ez nem akadályozta meg a Pedagógusszövetséget az életpálya díj átadásában, ezzel mintegy példaként állítva elénk a holokauszttagadó, összeesküvéselméleteket és zsidóellenes posztokat írogató és megosztó Fehért.

Magánszemélyeknek, intézményeknek, közszereplőknek, újságíróknak kellett állásfoglalásokban, cikkekben és kommentárokban tiltakozniuk a díjazás ellen, hiszen a pedagógusszövetség magától még napokig nem akarta belátni, hogy tévedett, rossz döntést hozott, amikor a „cionista férgeket” emlegető Fehérnek elismerést adott. Fekete Irén, a szövetség elnöke először még „szakmai szempontokra” hivatkozva védte a védhetetlent, a szövetség elnöksége csak az általános felhördülés és tiltakozás hatására vizsgálta felül a döntését, amit most nyilvánosan is hibásnak minősített.

Nehéz elhinni, hogy csak a Bázis irodalmi és művészeti egyesület szavukat felemelő tagjai vagy az újságírók tudták, ki az a Fehér István. Ismerték őt volt diákok, kollégák, minden bizonnyal a tisztelt szakmai szövetség illetékesei is. Tisztában lehettek azzal, kit emelnek piedesztálra. A bocsánatkérés és a díj visszavonása ezért nem tűnik őszintének, hanem jóval inkább kikényszerítettnek.

Arról nem is beszélve, hogy a szintén kitüntetett, valóban megkérdőjelezhetetlen szakmai tekintélyeket is vele egy szintre süllyesztették ezzel a díjazással.

Még egy megfontolandó gondolat az ügy kapcsán, amit szintén nem csak okoskodó újságírók tudnak: Egy díj a díjazotton kívül mindig azt is minősíti, aki odaítéli.

Juhász László