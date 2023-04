Zöldségpalánta vásár

Zöldségpalántát ültetne? Nálunk a Nyárasdi AGROCENTRUM-ban a legjobb helyen jár! Paprika, paradicsom, uborka, zeller, karalábé, saláta, chilli, cékla, spenót, póré, csemegekukorica, fűszernövény – de még krumpli palántánk is van! Csupa jól ismert, s a mi vidékünkön bevált, kedvelt fajta szerepel a kínálatunkban.

Paprika

Ugye egyetértenek velem, hogy az igazi jó lecsó PCR paprikából készül. Aki nem szereti az enyhén csípőset, az talál nálunk Slovakia fajtát, ami szintén megfelel erre a célra. Vajas kenyérre a szép fehér Amy, vagy a magyar Promontor F1 az igazi. A vastaghúsú Blava kitűnő befőzésre, mikor már szép pirosra beérett. Az alma-, és kosszarvú szintén a téli esték csemegéje húsok mellé a dunsztos üvegből. A Jalahot F1 jalapeno típusú, a csípőssége (SHÚ) 70 000, kiváló grillezésre és ételek ízesítésére. Igazi chilli paprikáink közül a Carolina Reaper néhány éve a Guinness rekordok könyvében szerepelt, mint a világ legcsípősebb paprikája.

Paradicsom

A Tornádó F1 még mindig az egyik legkedveltebb paradicsom a termesztők körében. Tőle kicsit későbbi, de nagyobb és keményebb bogyójú a Partner F1. Betegségeknek jól ellenáll. A San Marzano hossúkás, megnyúlt bogyójú fajta, befőzésre az első helyen van. Hasonlóan, mint az óriási bogyójú társa, a Cour di Blue (Bika szíve). Húsos terméseit egészen a fagyokig szedheti szabadföldön is. Nagyanyám kedvence volt, príma házi kecsupot főzött belőle.

Az új divatot követi a Bejbino F1. Majdnem apró fürtös paradicsom. A csallóközi nap szuper édesre beérleli. Ilyet a multiknál nem vesz! Csak ajánlani tudom, de kevés van belőle.

A Perun és a Radana apró körte alakú paradicsomok. Tavaly a Perun a hobbifóliámban fagyokig termett. Salátákba, díszítésre, s főleg megenni – mindkettő nagyon finom. A Vilma és Aztek cserépbe valók. Teraszokra, hűsölők mellé ültetik. Amilyen kicsik, olyan sokat teremnek.

Monaline F1 – Csúcs ez a holland fajta. Betegségeknek nagyon ellenáll, szép nagy gyümölcsei nem repednek. Évek óta termelem. Okvetlenül próbálja ki!

Uborka

Minisprint F1 – ahogy a neve is mutatja, rövid, kb. 15-20 centis termései finom zsengék, héjával együtt fogyaszthatók. Hosszabb társa a Perseus F1 salátauborka. Salátáknak az igazi, de ruszlinak is el lehet tenni.

Újdonságok

Az idén néhány olyan zöldségféléből is készítettünk palántát, amiből eddig nem szoktunk. Mi sem, de talán mások sem. Kedveskedni szeretnék ezzel elsősorban azoknak a hobbi termesztőknek, akiknek kicsi a kertjük, vagy kiemelt ágyban termelnek, sok nekik egész zacskó magot elvetni.

Kész palántát kínálunk spenótból, céklából, póréhagymából, csemegekukoricából, indiáncseresznyéből, de még krumpliból is!

Képen: Burgonya palánta

A krumpli palántához speciális cserepet is vásárolhat nálunk, amiben a balkonon is megtermelheti a burgonyát. Ilyen cserepünk paradicsomra is van.

Képen: Termesztőedény

Palánta kínálatunk folyamatosan bővül, hiszen kertészetünkben félig készek a a betevős uborkák, a dinnyék, patisszon, hokkaidó, bokor paradicsom, cukkini, baklazsán palánták.

A sikeres ültetéshez talál nálunk műtrágyát, granulált marhatrágyát (MarhaJó), gazdag termést biztosító Symbivit-et, de az aktuális növényvédőszereket is.

