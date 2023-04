Mikas: A COVID is hozzájárult, hogy sokan nem kapták meg a kanyaró elleni oltást

A COVID-19 világjárványtól való félelem, a világszerte növekvő ellenérzés az oltássokkal kapcsolatban, a kötelező oltás lehetséges mellékhatásai miatti aggodalmak mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy csökkent a kanyaró, a mumpsz és a rubeola (MMR) elleni alapimmunizálás – fogalmazott Ján Mikas országos tiszti főorvos arra reagálva, hogy a kollektív immunitási küszöbérték alá csökkent a kanyaró elleni védettség.

Fotó: TASR - archív

„A gyerekek többször is megfertőződhettek a SARS-CoV-2 vírussal, ami oda vezetett, hogy a szülők nem vitték el a beteg gyereket az oltásra. A kötelező oltást követő súlyosabb mellékhatások miatti aggodalmak is közrejátszhatnak, ha a gyerek ki volt téve a COVID-19-nek. A COVID-19 világjárvány idején több európai országban is csökkent a beoltott gyerekek aránya" – mondta a szakember.

Az MMR elleni alapimmunizálásban részesült, 2020-ban született gyerekek aránya országosan a 95 százalékos küszöbérték alá esett. Csak Nyitra és Nagyszombat megyében maradt 95 százalék felett. 35 járásban 95 százalék alatt volt ez az arány, a Vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom), a Lőcsei (Levoča), a Kassa-III, a Malacky-i, a Prievidzai és a Myjavai járásban pedig 90 százalék alatt.

A szakértők szerint a védőoltás a leghatékonyabb megelőzés. Mikas hangsúlyozta, hogy folytatni kell a felvilágosítást, fel kell hívni a figyelmet a védőoltás fontosságára. Hangsúlyozta továbbá, hogy az oltással kapcsolatos meg nem erősített információkat tudományos szakértői véleményekkel kell megcáfolni.

Azt is elmondta, hogy az orvosokat is figyelmeztetni kell az oltás időszerűségére, különösen azokban az esetekben, amikor a szülő kérésére elhalasztották az oltást.

Szükségesnek tartja továbbá a regionális közegészségügyi hivatalok és a gyermekorvosi rendelők közötti kommunikációt, az önkormányzatok, a marginalizálódott közösségekért felelős asszisztensek és a gyermekorvosok együttműködését.

A kanyaró az egyik legsúlyosabb vírusos gyermekbetegség. Gyakoriak a szövődményei, például a tüdőgyulladás, a hörghurut, a fülgyulladás és a központi idegrendszeri fertőzések. A betegség cseppfertőzéssel, gyorsan terjed, különösen a nem beoltott lakosság körében. Az év eleje óta öt megbetegedést regisztráltak Szlovákiában.



(TASR)