Riasztóan indult az év az albári bérlakásokban, de a helyzet rendeződni látszik. A megemelt gázárelőleget viszont mindenhol fizetni kell

Az év első hónapjaiban számos községi bérlakás lakóit riasztotta el az előző évi elszámolás és/vagy az idei évre fizetendő előleg. A gondot leginkább a gázárak okozták, mivel sok helyen a bérlakásoknak nincs saját gázórája, csak az egész háznak vagy lépcsőháznak, emiatt pedig helyenként a községek számára tavaly nyáron fixált, megawattóránkénti 199 eurós árral kell számolniuk az ott élőknek. Albáron, Hodosban és Nyékvárkonyban kérdezősködtünk.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Ez a 199 eurós ár azért csalóka, mivel a kormány akkortájt határozta meg, amikor a gázárak a csúcson voltak. Mostanra sok esetben már alacsonyabb árat kell fizetni érte, viszont a rendszerköltségek jelentősen megemelik a teljes ráfordítást, ezt viszont az állam nem kompenzálja.

Áremelkedés nélkül lényegében senki nem ússza meg, akadtak viszont kiugró esetek. A járásban Albár volt az egyik olyan község, ahol eleinte valóban riasztó volt a helyzet.

Több helyi lakostól úgy értesültünk, hogy a korábbiakhoz képest 3-4-szeres árat kellett volna fizetniük a gázért az idei évtől. Ez számokban kifejezve annyit jelent, hogy a lakás méretétől függően, aki korábban 40 euró előleget fizetett, annak hozzávetőlegesen 160-at, aki 60-at, annak kb. 230-at, aki pedig 90-et, annak 330-at kellett volna fizetnie.

A polgármester pedig úgy próbált enyhíteni ezen, hogy azt javasolta, szereltessenek a lakosok villanybojlereket és -melegítőket a lakásokba. Természetesen saját költségen. A lakosok kilátástalannak érezték a helyzetüket, lévén hogy községi bérlakást nem épp a jómódban élőknek utalnak ki, és a polgármestert hibáztatták, hogy nem intézkedett időben vagy kellőképpen.

Bereczk Oszkár polgármester érdeklődésünkre elismerte, hogy az elején valóban zűrös volt a helyzet, és szükségmegoldásként javasolták az áttérést az elektromos fűtésre.

„Időközben viszont el tudtuk érni a kedvezményt a gázárra. Az áramot és gázt is beszállító Szlovák Villamosművek beleegyezett a fixált lakossági árba, így ez a helyzet végeredményben egy időre megoldódott” – húzta alá.

A kedvezményes ár februártól érvényes, ennek alapját a Villamosművektől kapott kivétel adja.

A helyzet rendeződését megerősítették számunkra a lakosok is, az emelés a gázt illetően így nem 3-4-szeres, hanem hozzávetőlegesen 20-30 százalékos lesz.

Illusztrációs felvétel - archívum

Ilyen mértékű áremelkedésről számolt be megkeresésünkre a hodosi polgármester, Balódi László is. Számos lakóházban itt is saját villany- és gázórával rendelkezik a lakos, akinek az adott bérlakást kiutalták, de akadnak olyan házak is, ahol közös a kazán.

„Van egy önkormányzati leányvállalatunk, amely a bérlakásokat kezeli, és ez a cég számolja ki azt is, hogy az egyes lakásoknak mekkora a tényleges fogyasztása. Minden egyes lakásnak rá kellett fizetnie, az előlegek emelkedése pedig 10-30%-os" - fejtette ki.

Balódi elmondta, nemcsak a bérlakásokban élőket, de a falu egészét is nagyon negatívan érintették az energiaár-emelkedések, ugyanis a községi épületek áramszolgáltatásának tavalyi költségeit az elszámolás után 20 ezer, gázkiadásokat 12 ezer euróval kellett megtoldani.

„A gázra eddig 2600-2700 eurót fizettünk előlegként, idén viszont már 4500-4600-at. A falu az állam által a jövedelemadóból visszatérített pénzből gazdálkodhat, ha viszont az előrejelzések alapján elfogadunk decemberben egy kiegyensúlyozott költségvetést, akkor azt az ilyen ráfizetések nagyon negatívan érintik. Valahonnét el kell vennünk a pénzt, és nyilvánvalóan a tömegszervezetek isszák meg ennek a levét” – magyarázta Balódi.

A 199 eurós ár alapján továbbították az idei előlegeket a bérlakások egy részében élőknek Nyékvárkonyban. „161 bérlakásunk mindegyikénél individuálisan kötöttek szerződést az áramszolgálatóval, a gázt illetően viszont csak 125 esetben van külön gázóra és kazán, 36 lakásba (túlnyomó részük kétszobás) távfűtés van bevezetve. Ők előleget fizetnek, amit mi továbbítunk a gázműveknek” – fejtette ki Fazekas István polgármester.

Hozzátette, hogy az előleg nagyságát egy külső cég számolja ki az adott lakás mérete, fekvése és a benne élők száma alapján.

A polgármester viszonyításképp elmondta, hogy míg a 2021-es évben átlagban 475 eurót fizetett egy lakás a gázra (tehát havi kb. 40 eurót), addig ez az összeg 2022-ben már 835 eurót tett ki az elszámolás alapján.

„Amikor észleltük az emelkedést ősszel, kifüggesztettünk egy felhívást a lakóházakhoz, mely szerint megemeltük volna az előleget a szokásos 40-ről 80-ra. A lakosok ez ellen petícióval is tiltakoztak, így nem tettük meg” – magyarázta. Így viszont az elszámolásnál, amit márciusban postáztak a lakosoknak, Fazekas elmondása szerint 350 és 800 euró közötti összegeket kell utólag felfizetniük a lakosoknak a gázáremelkedés miatt.

„Természetesen elégedetlenek voltak, de végeredményben belenyugodtak. Idén pedig már felvittük a duplájára a gázelőleget, hogy adott esetben inkább visszakapjanak belőle – fogalmazott. – Belátták, hogy egy saját lakásban ugyanígy magasabb előleget kellene fizetniük. Tehetetlenek vagyunk ezen a téren.”

Ami az elszámoláskor keletkezett utánfizetést illeti, Fazekas közölte, hogy részletfizetési naplót fel tudnak kínálni, de mást nem.

„Szívesen átvállalnánk, ha lenne pénzünk, de nincs” – hangsúlyozta.

Hogy illusztrálja, milyen költségeket emésztenek fel a faluban a megemelkedett energiaköltségek, elárulta, hogy csak a villanyra 20 ezer euróval többet kellett fizetniük 2022-ben, mint 2021-ben, gázra pedig ez a különbség 65 ezer.

A villany esetében az emelkedés mintegy 30%-os (2021: 65 ezer, 2022: 85 ezer), a gáz esetében viszont több mint 100%, tehát a duplája (2021: 60 ezer, 2022: 125 ezer).

A villanyköltségeknek több mint harmadát, 35 ezer eurót a közvilágítás emészti fel. A települések által kezdeményezett lámpaoltáshoz ők is csatlakoztak, és az utolsó esti busz érkezése, illetve az első hajnali busz indulása között egy hónapon keresztül közel 5 órán át sötétbe borultak az utcáik. Ebben az egy hónapban ezzel a polgármester elmondása szerint 4 ezer eurót spóroltak.

„Korábban a falu havi működéséhez fejlesztések nélkül kb. 75 ezer euróra volt szükség, ami magába foglalta a munkabéreket, az energiaköltségeket, az üzemanyagköltségeket. A villany- és gázáremelkedésre fordított 85 ezer euró tehát több mint egy havi működésünkre elegendő pénzt jelent, így a fenti összeg mostanra 82 ezer euróra módosult. Ha nem spóroltunk volna meg pénzt, amit az előre nem látható kiadásokra tettünk félre, akkor most Nyékvárkony már kényszerirányítás alatt lenne. Ezek a megtakarításaink viszont rámentek az emelésekre” – emlékeztetett Fazekas István.

(SzT)