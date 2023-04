Egy dunaszerdahelyi rajongója pofonokat ígért Matovičnak, ha még egyszer beveszi a kormányába Sulíkot

Cseh Péter és Lukáš Kyselica OĽaNO-s parlamenti képviselők kíséretében érkezett Komáromba Igor Matovič, ahol a szokásos kampányrendezvényét, Testőr nélkül (Bez ochranky) címre keresztelt beszélgetős közönségtalálkozóját tartotta. A rendezvényen elsősorban az OĽaNO elnökének rajongótábora vett részt, nem nagyon kapott kritikus kérdést, és a helyszín ellenére a magyar kisebbséget érintő témák sem merültek fel.

Az egyetlen kisebbségi témát azzal zárta le Matovič, hogy egy néző kérdése alapján elítélte Rastislav Káčer szerencsétlen kijelentését, aki biztonsági kockázatként említette a szlovákiai magyarokat és Magyarország területi igényeiről beszélt az orosz-ukrán háború kapcsán.

Arra a kérdező már nem volt kíváncsi, hogy akkor Matovič más városokban miért példálózik Magyarország lehetséges területi követeléseivel. Az OĽaNO elnöke ugyanis azzal indokolta az ukrajnai fegyverszállításokat, hogy Szlovákia is fegyvert kérne Csehországtól vagy Lengyelországtól, ha Magyarország megpróbálná elvenni területe egy részét.

Szadizmus és a COVID-tesztelés

Matovič csak néhány „izzasztó” kérdést kapott a Covid-intézkedésekkel kapcsolatban: az egyik néző azzal vádolta, hogy az országos tesztelés miatt sokan életüket vesztették COVID-fertőzésben, amit a kérdező szerint számok is igazolnak.

Matovič védte az országos tesztelést, ami szerinte azzal, hogy sok fertőzöttet kimutatott, megvédve ezáltal a többi, még meg nem fertőzött embert. Egy hibát ismert el: Szlovákia túlságosan sokáig tartotta zárva az iskolákat, túlságosan sokáig tartott az online oktatás.

Az „álújságírók” támadásai segítik Ficót

A többi kérdés viszont inkább dicséret volt, az egyik kérdező kijelentette, hogy ő nincs beoltva COVID ellen, de a Szputnyikkal beoltatta volna magát. Matovič gyorsan eljutott addig, hogy valójában az „újságírónak nem nevezhető újságírók” tették tönkre kormányát, akik még a 100 napot sem adták meg neki, mert annyira elkeserítette őket, hogy a Progresszív Szlovákia nem jutott be a parlamentbe…

Majd gyorsan levezette azt is, hogy az újságírók kormánya elleni támadásai okozták azt is, hogy Fico erősödni kezdett, és hogy az emberek nem tartották be a COVID-intézkedéseket.