Volt szlovák válogatott kajakost keresnek a Dunában

Csütörtöktől eltűntként tartják nyilván az egykori szlovák válogatott kajakost, a 70 éves Milan Lachkovičot. Legutóbb a vízi sportolók klubjánál látták kajakozni Pozsonyban. Később már csak a kajakját és egy cipőjét találták meg - tudta meg a Joj TV.

Forrás: Joj TV

A rendőrség, a készenléti kutatócsoport és az önkéntes polgári védelem tagjai már csütörtökön elkezdték keresni. A közelben, ahol legutoljára látták kajakozni, találták meg a kajakját és egy cipőjét.

Egy barátja azt mondta a Joj TV-nek, hogy délelőtt tizenegy körül látta őt egy ismerőse, mikor vízre szállt. "Negyed egykor láttam egy hajó alá szorult kajakot, és mikor azt kihúztuk a vízből, azonnal tudtam, hogy kié" - mondta.

Megpróbálta felhívni őt, de nem érte el, ezután gondolta, hogy valami történhetett. Elkezdték keresni, a károlyfalvi Duna-ág (Karloveské rameno) környékét drónnal, helikopterrel és csónakokkal is átkutatták. A hajók alól kötelekkel húztak ki különböző objektumokat. Pénteken az SzNF híd környékére mentek, ahol tovább kutattak az eltűnt idős sportoló után.

"Mondtuk neki, hogy ne járjon egyedül, de a Dunára nem is ment, csupán erre az ágra. Mi együtt nőttünk fel, együtt kajakoztunk kettesben és négyesben is, bajnokságokon és nemzetközi versenyeken is" - mesélte a barátja, aki a kajakját megtalálta.

Az eltűnt férfi nem viselt magán mentőmellényt. Mikor utoljára látták, kék sportruha volt rajta. Aki bármilyen információval rendelkezik róla, jelezze azt a rendőrségnek.

