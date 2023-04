VIDEÓ: Elájult a buszsofőr, egy 13 éves kisfiú mentette meg az osztálytársait

Hősként ünneplik az Egyesült Államokban a 13 éves Dillon Reeves-et, aki Michigan államban sikeresen lefékezett egy autóbuszt, mikor annak sofőrje hirtelen elájult - írja a Telex.

A busz belső kamerás felvételeiből kiderült, hogy a busz sofőrje rosszul kezdte érezni magát, amit jelentett is irányítóközpontba. A jármű vezetője azt is közölte, hogy félre fog húzódni az autópályán. A manővert meg is kezdte, ám ekkor hirtelen elájult.

A busz néhány másodpercig irányítás nélkül haladt, a szembe jövő sáv felé tartott, mikor a 13 éves fiú felállt és pár másodperc leforgása alatt sikeresen lefékezte a járművet.

Ezután az osztálytársai felé fordult, majd megkérte őket, hogy haladéktalanul hívják a mentőket.



A sajtó szerint anyja első kérdése az eset után az volt, hogy: „Honnan tudtad, hogyan kell vezetni egy buszt?” Amire az volt a válasz, hogy a fiú mindennap a sofőrt figyelte.



