Pellegriniéknél köthet ki a rendőrakadémia leváltott rektora is!

Peter Pellegrini, a Hlas-SD elnöke a SITA hírügynökségnek adott interjújában elárulta, hogy Lucia Kurilovskával, a rendőrakadémia nemrég leváltott rektorával tárgyalnak arról, hogy szerepeljen a párt választási listáján.

Az egykori miniszterelnök elárulta, hogy szakmai szinten már régóta együttműködnek, most ezt szeretnék intenzívebbé tenné, akár olyan formában is, hogy a Hlas jelöltjeként indulna az előrehozott parlamenti választásokon.

"A tárgyalások folynak, és meg vagyok róla győződve, hogy sikeresek lesznek, és valamilyen konkrét együttműködési formát öltenek" - húzta alá.

Emlékeztetett, hogy Kurilovská mindig is független szakembernek számított, aki világos álláspontot képviselt bármilyen büntetőjogi kérdésben. Úgy véli, szégyenteljes a leváltása egy olyan cselekmény miatt, amiért nem felelős. Kurilovskát a rektori posztról azt követően menesztették, hogy március elsején egy kiképzőtiszt véletlenül meglőtt egy diáklányt a rendőrakadémián.

"Emlékeztetnék, hogy amikor egy rendőr meglőtt egy másik rendőrt szolgálat közben, majd ott hagyta a földön feküdni és elment, nem láttam, hogy bármilyen következményt levnt volna az országos rendőrkapitány, és különösen nem a belügyminiszter, hiszen mindketten azt állították, hogy ehhez semmi közük. Ugyanez érvényes a rektor asszonynál is" - magyarázta.

Csalódást keltett benne Zuzana Čaputová gyors lépése, aki Roman Mikulec belügyminiszter javaslatára visszahívta a rektort. Szerinte ugyanis várnia kellett volna, és több figyelmet szentelnie az ügynek, vagy épp Mikulecet leváltania és nem Kurilovskát. Úgy látja, Kurilovská komoly szakmai hozadéka lenne a fegyveres szervek legnagyobb reformjának Szlovákia történetében.

Sűrű hét van Peter Pellegrini mögött, ami a pártja számára történő "igazolásokat" illeti. Kedden Komáromban jelentette be, hogy csatlakozik a csapatukhoz Vlček Erik olimpiai ezüstérmes és világbajnok kajakos, aki a déli, magyarlakta régiókat fogja képviselni a pártban, később pedig megnyitotta a Hlas-SD irodáját Dunaszerdahelyen. Péntekig pedig még az is belefért, hogy bejelentse, a Tomáš Drucker által alapított Dobrá voľba lényegében megszűnik/beleolvad a Hlas-SD-be és a korábbi egészségügyi, majd belügyminiszter Drucker, valamint a Híd egykori parlamenti képviselője, Peter Kresák is csatlakozik hozzájuk.

(Nový Čas)