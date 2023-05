Újabb amerikai bank jelentett csődöt, a világ egyik legnagyobb pénzintézetére bízták a "tűzoltást"

A JPMorgan Chase veszi meg a First Republic Bank döntő részét - jelentették be hétfőn az amerikai illetékes hatóságok, miután a pénzintézet megmentésére indított kísérlet kudarcba fulladt.

A Wall Street (illusztráció/TASR)

A szövetségi betétbiztosítási társaság (FDIC) és a kaliforniai szabályozó hatóság hétfői együttes bejelentése szerint a bajba jutott bankot bezárják, 93,5 milliárd dolláros betétállományát és legtöbb eszközét a JPMorgannak adják el.

A döntéssel a San Francisco-i székhelyű First Republic az Egyesült Államok történetének második legnagyobb bankcsődje a 2008-as Washington Mutual után.

A First Republic Bank működési nehézségei márciusban, két másik bank, a Silicon Valley és a Signature összeomlása idején váltak nyilvánvalóvá. Akkor a legjelentősebb amerikai bankok 30 milliárd dollár tőkét bocsátottak a First Republic rendelkezésére, hogy felszínen tartsák, de az elmúlt hat hétben működése nem vált fenntarthatóvá.

A bank részvényeinek árfolyama a múlt pénteki tőzsdezáráskor 3,51 dollárra zuhant, miközben a papír március elején még 120 dollárt ért, egy évvel ezelőtt pedig 170 dollárt.

A First Republic vagyona mostani átvételekor 229,1 milliárd dollárt tett ki, és 2022 végén az ország 14. legnagyobb hitelezője volt.

A JPMorgannak egyszeri, 2,6 milliárd dolláros nyeresége lesz az ügyleten, de jelezte, hogy a következő 18 hónapban várhatóan 2 milliárd dollárt költ szerkezetátalakításra.

Az FDIC fél tucat pénzügyi céget hívott meg, hogy áttekintsék a First Republic eszközeivel és betéteivel kapcsolatos részletes információkat. Végül a JPMorgan Chase, a PNC és a Citizens tettek kötelező érvényű ajánlatot. A hétfőn született megállapodás részeként minden betétes, beleértve a 250 ezer dollár biztosítási limit felettieket is, továbbra is hozzáférhet pénzéhez, amikor a bank nyolc szövetségi államban található 84 fiókja már mint Chase nyílik újra.



(MTI)