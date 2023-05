Bedőlt egy újabb amerikai bank

Az amerikai elnök szerint az újabb amerikai bankcsőd nyomán a hatóságok megfelelően cselekedtek, a betéteseket sikerült megvédeni és nem az adófizetőknek kell fizetniük a beavatkozás árát.

Fotó: TASR - illusztráció

Joe Biden hétfőn a First Republic Bank gyors állami átvételére és azonnali tovább értékesítésére reagálva egy fehér házi eseményen úgy reagált, hogy az újabb intézkedéssel sikerült garantálni a bankrendszer biztonságát és stabilitását, ide értve az amerikai kisvállalkozások védelmét, és képességüket arra, hogy fizethessék dolgozóik bérét. Az elnök ugyanakkor megjegyezte, hogy miközben a közelmúlt banki csődjei idején is sikerült garantálni a betétesek pénzét, addig a részvényesek elveszítették befektetéseiket.

Az elnök megismételte felhívását a Kongresszus felé, hogy alkosson jogszabályt a banki vezetők elszámoltathatóságáról és felelősségre vonhatóságáról, valamint szigorítsanak a nagy és regionális bankokra vonatkozó felügyeleti szabályokon.

Az amerikai pénzügyi hatóságok hétfőn jelentették be, hogy a JPMorgan Chase veszi meg a First Republic Bank döntő részét, miután a San Franciscó-i pénzintézet megmentésére indított kísérlet kudarcba fulladt. A Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC) a hétvégén megpróbált gyorsan vevőt találni a nyilvánvalóan működésképtelenné vált pénzintézetre, aukciót hirdetett, amire a legnagyobb amerikai bankok ajánlatait várták vasárnap délutánig. A hatóság célja a piaci bizonytalanság elkerülése volt a hétvégi intézkedéssel, és a First Republic Bank új tulajdonosát még a hétfői tőzsdenyitás előtt be akarták jelenteni.