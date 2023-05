A Burundanga nagyszínpadra átültetett változatát kínálja a bérletes nézőknek a Komáromi Jókai Színház

Jordi Galceran kortárs katalán szerző Burundanga című vígjátékával már találkozhattak a nézők a Komáromi Jókai Színházban: a múlt évadban a Benkő Géza Stúdiószínpadon volt látható.

Fotók: Komáromi Jókai Színház

Mivel a 2022/2023-as évadra bérletben meghirdetett egyik vendégelőadás egyeztetési gondok miatt elmarad, a színház helyette a Burundanga nagyszínpadra átültetett változatát kínálja a bérletes nézőknek.

„A legtöbb komédia a harminc-negyvenes korosztályra íródott, de látom a potenciált a most felnövő generációban. Energikusak, szeretnek dolgozni, jól tudnak bánni a ritmussal, és kiváló a humorérzékük. Ezért kezdtem el olyan művet keresni, ami fiatalokról szól, humoros, de mégis van valami többlettartalma. Ebben a darabban elsősorban a gyermekvállalás témája fogott meg. Az egyik szereplőnk terhes lesz, és ezzel egy komoly döntéshelyzet elé kerül, mivel nem biztos benne, hogy a partnere ugyanúgy érez-e. Ha felneveli, akkor kivel és hogyan? Felmerül az abortusz lehetősége, ami korántsem vígjátéki alaphelyzet. Ami mindezt körüllengi, az pedig egy furcsa kisebbségi légkör, ami nem is annyira kisebbségi, ha jobban a mélyére ásunk – egy küzdés valamiféle elnyomás ellen, de ez is valahol máshol gyökerezik” - így a rendező, Matusek Attila.

