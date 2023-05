Fülek vezetése igyekszik enyhíteni a klímaváltozás következményeit

A losonci járásbeli Fülek vezetése üdvözölné, ha az állam egyszerűsítené a klímaváltozás következményeinek enyhítését célzó támogatások igénylését - tájékoztatta a TASR hírügynökséget Mikuš Kovács Klaudia, a város szóvivője a Környezetpolitikai Intézet (IEP) elemzésére reagálva.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Az elemzés eredményei azt mutatják, hogy a Losonci járás a szélsőségesen magas hőmérsékleteknek leginkább kitett területek közé tartozik.

„Koncepciózus, nagyobb megpályázható összegre kiírt felhívásokra lenne szükség, mivel a néhány tízezer eurós kis projektek megvalósításával nem lehet jelentősen lassítani ezt a tendenciát"

– szögezte le az önkormányzat, és hozzátette, a klímaváltozás hatásai Füleken főleg a nyári hónapokban mutatkoznak meg, amikor a hőmérséklet gyakran eléri a 40 Celsius-fokot. Problémát jelentenek a tartós aszályok is, amelyek hatással vannak a város zöldterületeinek állapotára és a mikroklímára is.

Fülek vezetése elsősorban a zöldfelületek bővítésével és gondozásával próbál tenni a klímaváltozás hatásai ellen. Tavaly 23 gyümölcsfát ültettek el a városi parkban, idén pedig, a Föld napja alkalmából több mint 70 dísz- és gyümölcsfát, valamint cserjét ültettek el a városban, és további projekteket is terveznek a zöldterületek rendezésére.

„Az utóbbi években rendeztük a zöldterületet például a váralja rekonstrukciója során. Hasonló munkákat tervezünk a Park, a Sládkovič és a Vasút (Železničná) utcai háztömbök közötti területeken is, vagy a Vasút utcai állomás előtti területen"

- mondta Mikuš Kovács Klaudia.

A középületek szigetelésével és energiatakarékossá tételével is igyekszik alkalmazkodni a klímaváltozáshoz a város. Az elmúlt években teljesen felújítottak két óvodát és az egykori alapiskola épületét, amelyben jelenleg az idősek napközi otthona működik, és itt van a városi rendőrség székhelye is.

„Készen van a városi művelődési központ, három alapiskola és a történelmi városháza épületének felújítására és korszerűsítésére vonatkozó projekt is. Ezekkel szeretnénk pályázni a helyreállítási tervben elérhető forrásokra" - tette hozzá a város szóvivője.

A IEP Főnök! Égnek a falvak! (Vedúci! Horia obce!) címmel közzétett elemzése szerint leginkább Szlovákia déli részét fenyegeti a szélsőséges hőség. A legveszélyeztetettebb járás a Pozsonyi I., a Komáromi és az Érsekújvári, de a Vágsellyei, a Losonci és a Rimaszombati is. A Losonci járásban az IEP eddig nem regisztrált olyan sok napot, amikor nappal trópusi hőség volt, és az éjszakák is melegek voltak, mint például Érsekújvárban vagy Komáromban, de itt is a hőmérséklet meredek emelkedése várható.

TASR