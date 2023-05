Három ismert üzlet is lehúzhatja a rolót Szlovákiában

Úgy tűnik, három márkabolt sem vészelte át a koronavírus és az infláció sújtotta időszakot Szlovákiában.

Fotó: Pixabay - illusztráció

Pár nappal ezelőtt a svájci Tally Weijl divatmárka jelezte, hogy bezárja szlovákiai boltjait. Az üzletlánc 2008 óta volt jelen a szlovákiai piacon, most viszont csőd miatt kénytelenek bezárni az üzleteiket.

A svájci céget 40 éve alapították, az utóbbi időben viszont jelentősen visszaesett a bevételük, a bíróság ezért csődeljárást indított ellenük

Nem a Tally Weijl az első ruházati cég, amely nehézségekbe ütközött az elmúlt időszakban, a Tommy Hilfiger üzletei is valószínűleg fokozatosan eltűnnek a szlovákiai áruházakból. Január óta az Auparkban és a Vivo!-ban, valamint a nyitrai Mlyny bevásárlóközpontban lévő üzletüket zárták be.

Rajtuk kívül csődöt jelentett a szemüvegeket és kontaktlencséket forgalmazó cseh Eiffel Optic is. A vállalat adósságai elérték a 3,6 millió eurót, ezért be kellett zárniuk 26 üzletet Csehországban, és nem kizárt, hogy hasonló sorsra jutnak a szlovákiai boltjaik is.



(pluska)