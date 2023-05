A populáris zene vezérvokálja az évek során halkabb lett

Bár sokan élvezik, hogy szívükből énekeljék kedvenc dalaikat, egy új tanulmány szerint a férfi és női énekesek énekhangja halkabb lett az évek során. Ez német kutatók elemzéséből következik, akik 1946 és 2020 között több száz népszerű dalfelvételt vizsgáltak meg.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

A kutatók a férfi és női énekesek hangosságát hasonlították össze a háttérzenével. A várakozásokkal ellentétben a lead-to-companiment-ratio (LAR) csökkent az évtizedek során . Az előzenekarhoz képest a vezérvokál minősége halkabb volt. A németországi Oldenburgi Egyetem kutatói az 1946 és 2020 közötti Billboard Hot 100 négy legmagasabb rangú dalát választották kontrollmintának.

Megállapították, hogy a második világháború után egészen 1975-ig a dalok énekhangja halkabb lett a háttérzenéhez képest, majd az ének hangereje többé-kevésbé állandó maradt. A megfigyelt visszaesés hátterében a zenetechnológiai változások állhatnak.

"A másik lehetőség a populáris zene stílusfejlődése"

- mondta Kai Siedenburg, a tanulmány szerzője.

"Az énekhang szintje úgy is értelmezhető, mint az ének fontosságának mutatója egy zenei mixben, amely idővel és a műfaj fejlődésével változik. Ez nem a zenei produkció statikus tényezője"

- magyarázta Siedenburg.

Ezért 414 Grammy-díjra jelölt dalt is elemeztek 1990 és 2020 között country, rap, pop, rock és metal műfajokban. Várakozásaik beigazolódtak: a country dalokban volt a leghangosabb a vokál a zenéhez képest, ezt követte a rap és a pop. Rocknál a LAR szint nulla volt, metalnál negatív.

"A gitárriffek a rockra és a metálra jellemzőek, és a gitárok a vezető énekhez hasonló pozíciót foglalnak el"

- mondta Siedenburg.

Eredményeiket a JASA Express Letters of the Acoustical Society of America című lapban tették közzé.

TASR/para