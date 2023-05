A Híd Platform továbbra is elutasítja Gyimesit, de még Berényi sem tartja lezártnak a tárgyalást az OĽaNO volt képviselőjével

Gyimesi György ma (szerdán) bejelentette, hogy a 150. lesz a Szövetség parlamenti választási listáján, pedig a Híd Platform még mindig elutasítja indítását. A tárgyalásokat azonban még Berényi József, a Magyar Konzervatív Platform (MKP) elnöke sem tartja lezártnak. Gyimesi indulását még az MKP országos szervei sem hagyták jóvá.

Gyimesi György, az OĽaNO korábbi képviselője ma a szlovák közrádióban jelentette be, hogy befejezték a tárgyalásokat az MKP-val és a 150. lesz a Szövetség listáján. A bejelentése váratlanul érte a Híd Platform képviselőit, mert az MKP képviselői a párt keddi elnökségi ülésén nem tájékoztatták őket erről.

Sólymos: nekünk nem Gyimesi a partnerünk

Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke (Híd Platform) szerint kedden még Berényi és Forró sem tudta megerősíteni, hogy megegyeztek Gyimesivel.

„Nekünk pedig a MKP a partnerünk, nem az OĽaNO volt parlamenti képviselője” – reagált Sólymos a Paraméternek Gyimesi mai bejelentésére.

A Szövetség Országos Tanácsának elnöke azt is furcsállja, hogy az MKP vezetése nem várta meg a járási konferenciák döntését. „Az MKP alulról építkező platform, a struktúrái még nem hagyták jóvá a jelöltlistát, a platform jelöltállító OT ülésére is csak május 13-án kerül sor. Ennélfogva a párt elnöksége tegnapi ülésén a ma elhangzott információt sem a párt elnöke, sem a MKP elnöke nem tudta megerősíteni” – mondta Gyimesi mai bejelentésével kapcsolatban Sólymos.

Gyimesit továbbra is elutasítják

A Híd továbbra sem ért egyet azzal, hogy Gyimesi a Szövetség listáján induljon. Az OT elnöke azt tartja a legfontosabbnak, hogy a Szövetség elnöke valljon mielőbb színt néhány alapvető kérdésben. „A Híd-platformot egy dolog érdekli, mégpedig az, hogy az elnök elfogadja-e a grémium döntését vagy kész arra, hogy túllépje a hatáskörét és szétverje a Szövetséget” – utalt Sólymos arra, hogy Forró Krisztián nyáron pártelnökként aláírta a Nagyszombat megyei jelöltlistát úgy, hogy ahhoz nem járult hozzá a párt kerületi grémiuma.

„Mi azt szeretnénk tudni, mit tesz a párt elnöke, ha a grémiumban nem születik meg a Gyimesi György jelöléséhez szükséges konszenzus: szembemegy-e a Szövetség közösen elfogadott szervezeti és működési szabályzatával vagy nem? Gyimesi György nélkül indít-e listát vagy nem? Erre szeretnénk mielőbb választ kapni. Mi is, és szerintem a választók is” - mondta Sólymos

Még az MKP-n belül is lehet vita Gyimesiről

Habár Gyimesi már bejelentette, hogy a 150. lesz a Szövetség listáján, de Berényi József, a Szövetség Magyar Konzervatív Platformjának elnöke szerint még mindig vannak nyitott kérdések. „Abban megegyeztünk, hogy a 150. lesz, de van még néhány apróság, amiben még meg kell egyeznünk” – mondta a Paraméternek Berényi. – És ezt a megegyezést még jóvá kell hagynia az MKP Országos Elnökségének és az Országos Tanácsának is.” A platform testületei várhatóan május 13-án üléseznek.

Berényi elismerte azt is, hogy még platform minden járási konferenciája sem hagyta jóvá Gyimesi indítását.

„Azok a járási szervek, amelyeknek már volt ülése, támogatták azt, hogy Gyimesi rajta legyen a listán” – mondta a platform elnöke. Nem zárta ki azt sem, hogy még az MKP-n belül is lehet vita Gyimesi indításáról.

Győzködik a Hidat

A platformelnök szerint próbálják meggyőzni a Híd Platformot is. „Próbájuk Gyimesi indításának az előnyeit kiemelni, hogy ezzel csak újabb választókat akarunk megszólítani, és ez a Hidat nem veszélyezteti egyáltalán” – magyarázta a tárgyalási stratégiát Berényi. Azt mondta, hogy tettek konkrét javaslatot is a Hídnak, de ezt nem részletezte. Emellett várják a Híd javaslatait is. „Azt is elmondtuk, hogy a Híd mondja el, hogy mit kér azért, hogy Gyimesi és ők is rajta legyenek a listán” – jelentette ki Berényi. Elismerte azonban, hogy a Híd képviselői egyelőre elutasítják Gyimesi indítását.

Gyimesi csak visszaigazolta, ami kiszivárgott

Gyimesi mai bejelentését nem tartja inkorrektnek, habár korábban még arról beszéltek, hogy amíg mindenben nem egyeznek meg, addig nem tájékoztatnak a tárgyalásokról.

„Az már kiszivárgott korábban, hogy a 150. helyet kaphatja, én sem tagadtam ezt a rádióban. Nem hiszem, hogy elkövetett volna bármi rendkívülit azzal, hogy ezt ő is visszaigazolta” – mondta Berényi.

Az MKP elnöke nem tart attól, hogy Gyimesi több szavazót riaszt el a Szövetségtől, mint amennyit hoz. „Nincs erről mérésünk, de a platformtagok között is lehetnek olyanok, akik egyes szavazókat elriaszthatnak. Azért jó, ha mindenki rajta van a listán, mert választókat hozhat” – véli Berényi.

A Szövetség harmmadik platformja, az Összefogás Platform nem erőlteti Gyimesi indítását, de nem is ellenzi. Mózes Szabolcs (Összefogás Platform), a Szövetség alelnöke azonban ragaszkodik hozzá, hogy a jelöltlistát a párt grémiumának konszenzussal kell elfogadnia, ahogyan azt az alapszabály is előírja.

