Ursula von der Leyen: a koronavírus-járvány nem minősül többé globális vészhelyzetnek

Jó hír, hogy több mint 3 év elteltével a koronavírus-járvány végre nem minősül többé globális egészségügyi vészhelyzetnek - írta péntek esti sajtóközleményében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Egészségügyi Világszervezet aznapi bejelentésére reagálva.

Ursula von der Leyen (TASR)

"A világjárvány súlyos áldozatokat követelt az emberektől, társadalmunktól és gazdaságunktól. De a globális, uniós és tagállami szintű határozott fellépésnek, valamint polgáraink rugalmasságának és szolidaritásának köszönhetően sikeresen leküzdöttük" - hangsúlyozta.

Az elnök szerint a járvány során világossá vált, hogy az EU ereje az egységben rejlik, még súlyos egészségügyi válságok esetén is. "Az európai szolidaritás - az orvosi felszerelések megosztása, a betegek kezelése vagy a polgárok hazatelepítésének elősegítése, valamint gazdaságaink újjáépítése terén - segített abban, hogy közösen védjük meg polgárainkat, és legyőzzük a világjárvány legnehezebb szakaszait" - taglalta.

Mint hangsúlyozta, a járvány ahhoz is hozzájárult, hogy az EU egészségügyi unióvá váljon, jobban felkészüljön a jövőbeli egészségügyi válságokra. Von der Leyen azonban éberségre is intett, felhívva a figyelmet arra, hogy a koronavírus továbbra is egészségügyi fenyegetést jelent.

"A tagállamokkal és az uniós egészségügyi szervekkel együtt folytatnunk kell a megfigyelést és a felügyeletet, biztosítanunk kell a veszélyeztetettek oltását" - emelte ki.

Von der Leyen köszönetet mondott a közegészségügyi dolgozóknak az elmúlt három évben tett rendkívüli erőfeszítéseikért és elkötelezettségükért. "Ha ők nem lettek volna, nem tartanánk ott, ahol ma" - írta az Európai Bizottság elnöke.

MTI