Már megint a játékvezetőknél járt a Slovan képviselője a kupadöntő szünetében – a fegyelmi bizottság magyarázatot követel

A Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) fegyelmi bizottsága felszólította a Slovan Bratislava labdarúgóklubot, hogy magyarázza meg, miért járt egyik képviselője a játékvezetői kabinban a Slovnaft Cup döntőjének félidei szünetében.

Fotó: TASR

A szerdai ülést követően a fegyelmi bizottság hivatalos közleményben hozta nyilvánosságra a Spartak Trnavát és a Slovan Bratislavát sújtó büntetéseket a Slovnaft Cup döntőjével kapcsolatban. Ez alapján a nagyszombatiakat 10 ezer, a pozsonyiakat pedig 6 ezer euróra büntetik.

Ebben a közleményben a Fortuna Liga címvédőjének újabb vétségéről is írnak, amely szerint a klub egy képviselője újfent belépett a játékvezetők számára fenntartott kabinba. A fegyelmi bizottság ráadásul videós dokumentációval is rendelkezik a történtekről.

„A mérkőzés delegáltjának jelentése, illetve kezdeményezése, a csatolt videodokumentáció, valamint a saját megállapításai alapján a klub írásos véleményét kéri a két csapat játékosai és stábtagjai közt kialakult incidens kapcsán az alagútban, valamint azzal kapcsolatban, hogy a klub egy képviselője a játékvezetői kabinban járt a Spartak Trnava – Slovan Bratislava Slovnaft Cup döntőjének félidei szünetében”

– áll a hivatalos közleményben.

Nem először fordult elő, hogy a Slovan képviselői a mérkőzés során felkeresték a játékvezetőket. 2018-ban a Slovan-Ružomberok kupadöntő félidei szünetében az égszínkékek vezérigazgatója, ifj. Ivan Kmotrík kereste fel a játékvezetőket a kabinjukban. Richard Trutz, a Slovan egykori sportigazgatója kétszer is elkövetette ezt a vétséget: először 2018-ban a DAC-Spartak bajnoki, valamint 2022-ben a Slovan-DAC bajnoki félidejében ment be a játékvezetőkhöz, és mindkét esetről fotó, illetve videó is készült.



