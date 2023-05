Sziget - A 30 éves fesztivál újra az élre tör Európában

Számos újítással jelentkezik idén a 30 éves Sziget fesztivál, amelynek célja, hogy a pandémia után visszaszerezze vezető pozícióját az európai fesztiválpiacon - mondta Kádár Tamás főszervező a rendezvény keddi sajtótájékoztatóján.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Augusztus 10. és 15. között számos világsztár lép fel a Szigeten. Billie Eilish először ad koncertet Magyarországon, mellette eljön többek között a Florence + The Machine, az Imagine Dragons, David Guetta, a Mumford & Sons, Lorde és Macklemore is. Hatvankét országból érkeznek fellépők, mintegy negyven programhelyszínre.

"A covid miatti kétéves kimaradás 2,2 milliárd forintos veszteséget okozott a Szigetnek, amit tavaly egy 400 milliós eredménnyel tudtunk kicsit kozmetikázni. Idén ismét számos újítás lesz, a látvány, a vendéglátás, a fenntarthatóság, a kényelmi szolgáltatások terén"

- közölte Kádár Tamás.

A főszervező-cégvezető kitért arra, hogy az előzetes jegyeladások komoly bizakodásra adnak okot, mind a bérletek, mind a napijegyek tekintetében. "Bőven százezer fő körüli külföldi vendégre számítunk, és tavalyhoz hasonlóan várhatóan ennél valamivel több lesz a magyar látogató, nagyon népszerűek vagyunk a magyar fiatalok körében". Hozzátette: jó esély van arra, hogy a pénteki (Imagine Dragons), szombati (David Guetta) és keddi (Billie Eilish) nap teltházas lesz.

Csiszár Virág, a Sziget booking menedzsere arról számolt be, hogy az Oscar-, Golden Globe- és sokszoros Grammy-díjas Billie Eilish európai turnéja első állomása lesz a Sziget. Nem headliner fellépő, de világsztár lesz a nagyszínpadon például Sam Fender, a Foals, Yungblud, Arlo Parks és Caroline Polachek is; a kiemelt színpadon délutánonként magyar előadók is lesznek, különleges műsorral jelentkezik a Halott Pénz, a Carson Coma és Dzsúdló.