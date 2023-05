Már a szlovákiai meteorológusok is arról beszélnek, hogy mi vár ránk idén nyáron

Az év második felében van esély az El Niňo légköri jelenség kialakulására, ami hozzájárulhat a globális hőmérséklet emelkedéséhez.

Az utóbbi három évben elsősorban a La Niña éghajlati jelenség befolyásolta Európa időjárását. Az El Niño-jelenséggel ellentétben a La Niña hűtő hatással bír. A La Niña akkor alakul ki, amikor az erős keleti szél Dél-Amerika felől Indonézia felé mozdítja a Csendes-óceán melegebb felszíni vizét, amelynek helyére alulról hideg víz áramlik fel. A felszínre kerülve ez aztán lehűti a felette lévő levegőt. Az El Niño ennek az ellentéte, tehát a hőmérséklet emelkedését eredményezi.

A jelenség ellenére is forrók voltak az utóbbi nyarak, most pedig a meteorológusok szerint ismét jön az El Niño, amely még magasabb hőmérsékleteket eredményezhet – írtuk korábban.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) előrejelzései szerint egyre nagyobb a valószínűsége, hogy az idei év második felében bekövetkezik az El Niño-jelenség, erre a legnagyobb esély július és szeptember között van.

Pavel Matejovič, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) klimatológusa a TASR hírügynökségnek elmondta, egyelőre nem lehet megjósolni, hogy az idei nyár melegebb lesz-e a tavalyihoz képest Szlovákiában.

Matejovič rámutatott, hogy a klímaváltozás jelenleg jelentősebb hatással van az éghajlatra, ez pedig sokkal jelentősebb hőmérséklet-emelkedést okoz. „Ebből adódóan is rendszeresen tapasztalunk hőhullámokkal járó, a megszokottnál melegebb nyarakat. Így volt ez a korábbi években is. Feltételezhető tehát, hogy az idei nyár is a szokásosnál melegebb lesz, függetlenül az említett éghajlati jelenségtől” – magyarázta.

Az SHMÚ szerint a globális hőmérsékletre gyakorolt ​​hatás általában csak az El Niño-jelenség csúcsát követő évben jelentkezik, ezért ez valószínűleg 2024-ben lesz elsősorban érezhető. Az intézet szakértője, Jozef Pecho hozzátette, az El Niño potenciális hatása az idei nyárra várhatóan minimális lesz, vagy egyáltalán nem is érezzük majd. „Ez különösen igaz a közép-európai régióra” – emelte ki, hozzátéve, egyelőre nem állnak rendelkezésre pontos kutatási eredmények annak kapcsán, hogy az El Niño mennyire befolyásolja Európa időjárását.



