Fico: Ódor Soros-ügynök! – a szakértői kormány egyik lehetséges magyar miniszterét már kilőtték

Zuzana Čaputová köztársasági elnök ma találkozik a parlamenti pártok vezetőivel, akikkel az Ódor Lajos vezette szakértői kormány kinevezéséről akar beszélni. A kormánynak segítene, ha bizalmat kapna a parlamentben, de már most több támadás is érte egyes – feltételezett – tagjait. A lehetséges kulturális minisztert, rozsnyói Barczi Gyulát már a Paraméter információi szerint „kilőtték”.

Robert Ficónak a Slavínon is csak Čaputová és Ódor jutott eszébe (Fotó: Facebook/RobertFico)

Még csak a szakértői kormány leendő miniszterelnökének a nevét árulta el Zuzana Čaputová köztársasági elnök, de a parlamenti pártok több vezetője már a sajtóban megszellőztetett minisztereket és a leendő kormányfőt, Ódor Lajost is támadta.

A legélesebben Robert Fico, a Smer elnöke ment neki a leendő kormánynak, és a kormány kinevezésén dolgozó köztársasági elnöknek. „Čaputová az idegen érdekek köztársasági elnöke” – írta a Facebookra Fico. Majd meg is nevezte, hogy kit ért az idegen érdekek alatt.

„A hivatalnokkormány Ódor Lajossal az élén nem a köztársasági elnök javaslata, hanem Soros választása” – állítja Fico.

A Smer elnöke a Slavínon mondott beszédében is szidta a még meg sem alakult kormányt és a köztársasági elnököt, de a Soros-ügynöközést többször is megismételte. „Tanít a bécsi CEU-n, és Soros-szervezetek környezetében dolgozott” – próbálta igazolni kijelentését Fico.

A köztársasási elnök a közösségi oldalán kifogásolta Robert Fico újabb hazugságait: amerikai ügynöknek nevezte, és megint azzal vádolta, hogy egy Soros György által irányított kormányt akar felállítani. Fico legújabb kijelentései miatt a köztársasági elnök valószínűleg bírósághoz fordul, mert már családtagjai is életveszélyes fenyegetéseket kapnak, amihez nagyban hozzájárulnak a Smer elnökének ezek a hazugságai.

Fico már hónapok óta Zuzana Čaputovát tartja legfőbb ellenfelének, amit már a Smer több nagygyűlésén is bizonyított. Most beállt mögé Igor Matovič is, csak kissé finomabban fogalmaz, nem „ügynöközi le” nyíltan az államfőt.

„Leváltott miniszterelnökként nem fogadott engem, de az amerikai nagykövetasszonyt többször is vendégül látta” – panaszkodott Matovič, és egyben meg is gyanúsította Čaputovát amerikai érdekek képviseletével.

Matovič és Fico is állítja, hogy az államfőnek már korábban lépnie kellett volna Samuel Vlčan mezőgazdasági miniszter ügyében, mert a nyilvánosságra kerülés előtt már két héttel tudott az ügyről.

Az egyik magyar minisztert már kilőtték

Az OĽaNO és a Sme rodina támadásai miatt az egyik miniszterjelöltet már valószínűleg cserélte Zuzana Čaputová: a Paraméter információi szerint Barczi Gyula művészettörténész már nem lesz kulturális miniszter az Ódor-kormányban. Barczinak az OĽaNO és a Sme rodina is egy szakvéleményt hány a szemére: egy mellszobor kapcsán állítólag tévedett, és az nem ismerte fel, hogy a szobor egy 17. századi híres olasz szobrász, Bernini eredeti műve, nem pedig egy korabeli másolat, aminek a tulajdonos is tartotta.

Rigó Konrád, korábbi kulturális államtitkár (Szövetség Híd Platform) sajnálja, hogy Barczi nem lesz miniszter.

„Barczi Gyula egyike azoknak a szakértőknek, akikre égető szüksége van ennek az országnak, hogy tovább tudjon lépni” – jelentette ki Rigó.

Szerinte ez az eset is azt mutatja, hogy az Ódor-kormánynak nem lesz könnyű dolga, nem kellene engedni a támadásoknak. „Ellenkező esetben Robert Fico pár hét alatt darabjaira szedi a szakértői kormányt” – véli Rigó.

Ódor mellett még így is lesz egy másik magyar tagja is a kormánynak: a pénzügyminiszter várhatóan a dunaszerdahelyi származású Horváth Mihály, a Szlovák Nemzeti Bank jelenlegi főközgazdásza lehet.

A SaS bizalmat szavaz, a Demokraták és a Sme rodina még kivár

Az Ódor-kormánynak egyedül az SaS ígérte meg, hogy bizalmat szavaz a parlamentben. Richard Sulík pártelnök nem is leplezi örömét, hogy Čaputová Ódort választotta a szakértői kormány élére. „Csatlakozom az Ódor Lajost dicsérők kórusához” – írta a Facebookon Sulík. A leendő kormányfő kinevezését ugyanis szinte a teljes közgazdász-társadalom örömmel fogadta.

„Vita nélkül egy csúcsközgazdász, akinek rend van a fejében” – folytatta Sulík, majd hozzáteszi, hogy Ódor számíthat az SaS támogatására.

A többi volt kormánypártról ez nem mondható el. Eduard Heger pártja a Demokraták előbb kíváncsiak az új kormány összetételére. A Sme rodina szintén kivár, habár elképzelhető, hogy jelöltjük, Andrej Doležal az új kormányban is megtarthatja a közlekedési miniszteri posztot.

Nem fog gizalmat szavazni a szakértői kormánynak Peter Pellegrini pártja, a Hlas sem, habár ők már februárban felszólították Čaputovát, hogy hívja vissza a Heger-kabinetet, és hivatalnokkormányt nevezzen ki a helyére. Peter Pellegrini szerint azonban ez a két kérdés nem függ össze.

„Annak, hogy hivatalnokkormány kinevezését követeltük, semmi köze ahhoz, hogy bizalmat szavazunk-e neki” – jelentette ki a Hlas elnöke.

Természetesen Matovič és Fico sem támogatja Ódort

Az amerikai Igor Matovič szintén jelezte, hogy kicsi az esélye annak, hogy az OĽaNO képviselői bizalmat szavaznának a szakértői kormánynak. Matovič – akárcsak Fico – azt is kifogásolja, hogy a köztársasági elnök nem konzultált vele – és más parlamenti pártok vezetőivel – a kormány összetételéről. Az OĽaNO elnöke szerint Čaputová úgy viselkedik, mintha „királynő lenne”. Robert Fico már azt is kétségbe vonta, hogy a szakértői kormány kinevezése egyáltalán demokratikus lépés-e az államfő részéről.

Vladimír Pčolinský (Sme rodina), a parlament alelnöke szerint azonban Čaputovának nem volt más lehetősége, mint a szakértői kormány kinevezése.

„A miniszterelnök kérte a visszahívását, a köztársasági elnöknek nincs más lehetősége” – magyarázta Vladimír Pčolinský, a parlament alelnöke.

Mi lesz, ha a kormány nem kap bizalmat

Zuzana Čaputová ma délután találkozik a parlamenti pártok vezetőivel. Elsőként Boris Kollár házelnököt, a Sme rodina elnökét fogadta, majd Eduard Heger a Demokraták elnöke, majd Richard Sulík, az SaS elnöke, valamint Igor Matovič, az OĽaNO elnöke következett. Ribert Ficót és a szélsőséges pártok vezetőit azonban nem fogadja.

A kormánynak a kinevezését követő 30 napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamentben, amikor a kormányprogramot is be kell mutatnia. Ha nem kap bizalmat, vagyis a kormányprogram nem kap legalább 76 szavazatot, akkor az Ódor-kormány ugyanolyan helyzetbe kerül, mint amilyenben a Heger-kabinet volt a tavaly decemberi bizalmatlansági szavazás óta: a köztársasági elnök megbízhatja az ország irányításával, és ez a megbízás akár a szeptember 30-i választásig is tarthat.

- lpj -