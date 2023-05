LÉNYEG: Akár még bizalmat is kaphat a leendő szakértői kormány, de Kollár és Matovič már egy magyar miniszterjelöltet „kilőtt”

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Tájékoztatta a szakértői kormány összetételéről és legfontosabb céljairól az egyes parlamenti pártok vezetőit a Zuzana Čaputová köztársasági elnök. Az elnöki palotába azonban nem kapott meghívást minden pártvezető, az államfő nem volt kíváncsi sem a szélsőséges pártok – ĽSNS, Republika –, sem a tőlük már alig különböző Smer elnökére. Veronika Remišová sem járt a palotában, ami nem meglepő, látva a Za ľudí fokozatos lemorzsolódását.

A pártelnökök jobbára elégedetten hagyták el az elnöki palotát. Boris Kollár (Sme rodina) házelnök szerint kiegyensúlyozott, jól összerakott szakértői kormánya lesz az országnak, amelyik nem „progresszív”, ami az ő szájából „nem liberálist” jelent.

Richard Sulík, az SaS elnöke volt a legelégedettebb, őt már az „elvarázsolta”, hogy az államfő Ódor Lajost jelölte a kabinet élére. Eduard Heger sem mondott rosszat utódjára, azonban a „bizonytalanságához hűen” nem árulta el, hogy a Demokraták mintegy 10 parlamenti képviselője bizalmat szavaz-e utódjának. „A kormánytagok többségének munkáját ismerem, de meg kell várni, hogy mit javasolnak majd a kormányprogramba” – mondta a lemondásban lévő miniszterelnök.

Igor Matovič azért nem állhatta meg, hogy oda ne szúrjon Čaputovának. „A kormányt úgy kellett volna összeállítania, hogy meglegyen a parlamenti támogatottsága, mert parlamenti demokrácia vagyunk. Kicsit »monarchisztikusan« fogta fel, talán a londoni látogatása hatására” – utalt Matovič arra, hogy Čaputová a hétvégén részt vett III. Károly koronázásán. Teljesen azonban ő sem zárta ki a kormány támogatását.

„Ideális hivatalnokkormány a nyári szünidőre” – jellemezte végül a szakértői kormányt Matovič.

A kérdés azonban továbbra is az, hogy képesek lesznek-e a volt koalíciós képviselők túllépni árnyékukon, és bizalmat szavazni a szakértői kormánynak. A bizalmi szavazásnak nem is annyira gyakorlati szempontból lenne jelentősége: a kormány ugyanis megbízott kabinetként akkor is elvezethetné az országot a választásokig, ha nem kap bizalmat. Viszont a közélet, a lakosság megnyugtatását szolgálná, ha azt láthatná, hogy legalább a jelenlegi politikai elit egy jelentős része képes a kompromisszumra és az együttműködésre az ország érdekében. Az OĽaNO, a Sme rodina és az SaS, Heger „demokratáival” közösen még mindig biztosítani tudná a 76 szavazatot. Habár ez kisebb csoda lenne az elmúlt három év eseményeinek fényében.

Fico nem kapott meghívást

Nem meglepő, hogy Robert Ficót nem hívta meg Zuzana Čaputová. A Smer elnöke az utóbbi időben minden alkalmat megragad arra, hogy besározza a köztársasági elnököt. A legszerényebb jelző, amit vele kapcsolatban használ, talán a „Soros-bérenc”, de volt már amerikai ügynök is. Fico ma ismét hazaárulással vádolta meg az államfőt, hiszen nem lehet másként értelmezni azt, hogy a köztársasági elnök „más, idegen érdekeket” szolgál.

Fico szemrebbenés nélkül belehazudik a kamerába, ha Čaputováról van szó, látszik, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy 2024-ben megnehezítse a jelenlegi államfő esetleges újraválasztását.

Sajnos azonban ebben a véleményében sokszor támogatja őt Igor Matovič is, aki ugyan árnyaltabban, de szintén azzal vádolta meg, hogy túlságosan az USA képviselőinek a hatása alatt áll.

Egy magyar miniszterrel kevesebb

Ugyan még minden leendő miniszter neve nem szivárgott ki, de egy lehetséges – magyar – jelöltet már sikerült megbuktatnia a Sme rodinának és az OĽaNO-nak. A kulturális tárcát ugyanis a rozsnyói származású Barczi Gyulára akarta bízni a köztársasági elnök, de Boris Kollár és az OĽaNO egyes képviselői nyilvános megszólalásaikkal elkaszálták a nevezését. Barczi helyett várhatóan Silvia Hroncová irányíthatja majd a kulturális tárcát, aki jelenleg a cseh Állami Opera igazgatója.

Ódor Lajos mellett azonban így is lesz még egy magyar származású, és meglehetősen befolyásos minisztere a kormánynak: Horváth Mihály kaphatja a pénzügyminiszteri posztot.

Életfogytiglant kér az ügyész Kočnernek és Zsuzsovának

Befejezéséhez közeledik a Ján Kuciak és kedvese gyilkosainak a pere.

Az ügyészek elmondták vádbeszédjüket, a gyilkosság egyértelmű megrendelőiként mutatták be Marian Kočnert és Alena Zsuzsovát, akikre életfogytiglani ítéletet kértek.

Az ügy azonban ennél szélesebb, hiszen Kočner Maroš Žilinka jelenlegi főügyész, Daniel Lipšic jelenlegi különleges ügyész és Peter Šufliarský volt helyettes főügyész meggyilkolásán is „dolgozott”. A per a védőbeszédekkel folytatódik.

