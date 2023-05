Videón, ahogy egy orosz katona megadja magát az ukrán drónnak – elfogása előtt társai lőttek rá

Az eset kedden történt. Az ukránok egy drón segítségével egy orosz katonára bukkantak, aki megadta magát, és azt kérte, ne bombázzák őt le. Az ukránok küldtek neki egy üzenetet egy felhívással, hogy kövesse a drónt. Jurij Fedorenko századparancsnok szerint ezt meg is tette, noha orosz társai lőttek rá, és el is találták a hátán.

A Russian soldier surrendered into Ukrainian captivity through drone communication. In the meantime, he was under fire from other Russian soldiers for surrendering.



