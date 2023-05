Szokásomtól eltérően (nem én tehetek e szokásomról…) két jó hírrel is szolgálhatok. Arról szólnak, hogy léteznek ma még Szlovákiában intelligens megoldások is mind a nagy, mind pedig a „kis” politika színterén.

Ódor Lajos (TASR)

1. Minap nyert pert egy roma fiatalember, akit etnikuma miatt diszkrimináltak. Nem voltak ugyanis hajlandók kiszolgálni őt és a vele érkezőket egy losonci kávézóban. Üröm az örömben, hogy az eset hat éve történt, a bíróság pedig csak most döntött. De döntött, és egy ilyen kázusnak van gyakorlati haszna. Megmutatja ugyanis, hogy az általános és – mi tagadás – sokban jogos szkepszis ellenére az ún. kisember, méltóbban fogalmazva az állampolgár számára is van remény. És hogy egy kisebbségi személy is érvényesíteni tudja az igazát. És hogy érdemes nem annyiban hagyni, ha valakit atrocitás ér, hanem érvényesíteni a jogainkat. Különben majd jön egy (több) politikus, aki hajlandó a szavazatunkért és egy képviselői fizetésért megmenteni minket, kisebbségeket, és hát tudjuk… Éljünk a lehetőségeinkkel mi is, a mi felelősségünk kiállni magunkért. Nem hőzöngeni kell, nem bunyózni, nem szidni a többségi édesanyját stb., hanem alkalmazni a meglévő paragrafusokat. Ez az intelligens megoldás.

2. Ódor Lajos válaszul az őt Sorosbérencnek tituláló Ficonak megköszönte, hogy a Smer-kormány jelölte a Nemzeti Bank alelnökének. Még ki sem nevezték Ódort a szakértői kormány élére, máris durván támadja az a Smer, amelynek eddig nemzetközileg elismert szaktudása szépen megfelelt. Én nem sejtettem, hogy Ódornak a szaktudása mellett ilyen kiváló humora is van. De hogy a diszkrét, mégis jól célzott és mélyen húsba vágó humor az intelligens kommunikációs megoldások közé tartozik, azt tudtam. Szokatlannak tűnik a fékevesztett szlovák választási kampányban. Örömre ad azonban okot, mert bár képes kőkeményen közölni az igazságot, agressziómentes, nem méltatlan, legtöbb formája kerüli a verbális erőszakot. És erre itt most nagy szükség van. Ha Ódor nem is nyerné el a szétzüllött és részben megveszett parlament bizalmát, rengeteg lakos szimpátiáját már most elnyerte. Mert intelligens megoldást választott.