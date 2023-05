LÉNYEG: Ódákat zeng Ódorról mindenki, aki számít, és az MKP meg kapott egy ultimátumot meg egy gesztust a magyar jelzővel kapcsolatban

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Már csak egyet kell aludnunk, és aztán Zuzana Čaputová pénteken elárulja a szakértői kormány végső összetételét. Annak a kabinetnek a névsorát, amelyiket Szlovákia történetében első ízben egy hazai magyar személy vezeti majd. És Ódor Lajosról, a Szlovák Nemzeti Bank eddigi alelnökéről ódákat zeng szinte mindenki, aki beszámíthatónak tűnik.

Már Ódor is sztár

Nincsen ezzel másképpen a komáromi Selye János Gimnázium igazgatóhelyettese sem, aki azért is lehet képben, mert ő Ódor korábbi tanára. Tőle megtudhattuk, hogy a leendő kormányfő elsősorban matematika-fizika versenyeken jeleskedett, ráadásul ő volt az első tanuló a gimiben, aki egy matekos megmérettetésen az országos forduló győztesei közé küzdötte fel magát. Példaképpé vált a nagykeszi származású egykori diák, akinek csodálnivaló volt az elszántsága és a szorgalma. Valószínűleg ezeket az erényeit azóta sem vetkőzte le a szlovákiai magyar közgazdász, de majd az is jól jöhet számára, ha türelemmel tudja kezelni azt a sok primitívséget, ami a hazai politikának a sajátja. De nem csupán az egykori középiskolájának az oktatói vannak lenyűgözve Ódortól, hanem az Egyesült Államok nagykövete is. Aki tegnap éppen Komáromban járt, és meglátogatta a híres tanulójáról is nevezetes gimnáziumot. Az amerikai diplomata is úgy tudja, hogy az ügyvezető kormány jövőbeni első embere elsőrangú képviselője a közösségünk nagyszerűségének.

A legfontosabb kritérium

Hősünk, a politikától eddig magát távol tartó szakember már interjúkat is ad, és az egyik ilyen beszélgetésen elárulta, miért vállalta el a szakértői kormány vezetését. A titok nyitja, hogy egyszerűen csak szereti a kihívásokat. Ennyi. Mint a szófukar hegymászó, akitől ha megkérdezik, miért csimpaszkodik fel a szinte megközelíthetetlen csúcsra, csak annyit mond: mert ott van. És Ódor is nagyon ott van, hiszen a leendő beosztottjait, a minisztereket már Zuzana Čaputovával közösen választotta ki, úgy, hogy közben neki vétójoga volt. Maga az államfő nyilatkozott arról, hogy a jegybanktól távozó szaktekintély volt az, aki a „miniszteri interjúkat” vezette, vagyis ő beszélgetett a jelöltekkel. És a legfontosabb kritérium a szakmaiság mellett az volt, hogy a kiválasztottak a politikán kívül álljanak, és a tisztességük ne legyen megkérdőjelezhető. Ódor tisztában van azzal, hogy nem sok esélye van arra, hogy majd a kormánya bizalmat kapjon a parlamentben, azonban mindent meg akar tenni ennek érdekében. Emiatt találkozni akar minden olyan párt vezetőjével, aki konstruktívan áll a szakértői kabinet munkájához. Azt egyelőre nem tudni, pontosan kiket sorol ide, de valószínű, hogy a Hitler- és Putyin-imádókat, akik lassan másfél éve már egy csónakban eveznek, jó esetben még lapáttal sem piszkálná meg. Még ha egyes magyarországi paprikajancsik azt pampogják, hogy kiérdemlik a tiszteletünket, akkor sem. De hogy van humorérzéke a következő kormányfőnek, az már tuti. Amikor azt kérdezték Ódortól, mit szól ahhoz, hogy a szeptemberben esedékes választásokat júliusra sürgető Robert Fico lesorosozta őt, mert tanít a Budapestről Bécsig száműzött Közép-Európai Egyetemen, elegánsan csak annyit mondott, köszöni a Smer vezetőjének, hogy annak idején a kormánya jelölte őt a jegybank alelnöki posztjára. Pedig mondhatta volna azt is, hogy a világhírű Gyuri bácsi nevével szerencsétlenkedő összes tróger politikus, határon innen és túl, mind szánalmas lúzer, akik egytől egyig a történelem szemétdombján végzik. De ezt a megjegyzést megtartotta magának.

Ultimátum és gesztus

Közben a szlovákiai magyarok pártba rendeződött csoportjának egyik frakciója is hallatta a hangját. A Híd Platform szólt egy konkrétat, mégpedig arról, hogy a Szövetség listáján, az MKP-val és az Összefogással együtt akarnak indulni, egyetlen feltétellel. Az pedig úgy hangzik, hogy azon a bizonyos listán Gyimesi György ne szerepeljen. Hogy ne kelljen sokat találgatni, meg is indokolták, hogy miért nem akarnak közösködni a jól fésült bájgúnárral. Mert Igor Matovič kellemesen duruzsoló magyarszerű hangja azt a politikai vonalat képviseli, amely az üres ígérgetés, a tények elferdítése, a politikai álláspontok népszerűség alapján való váltogatása és politikai ellenfelek minősíthetetlen becsmérlésén alapul. Ezt a vulgáris politikai bulvárt az OLaNO vezetője hozta a szlovákiai közéletbe és Gyimesi emelte át a szlovákiai magyar politikai térbe. Ezzel a politikával meg nem lehet eredményt elérni. De talán azzal meg igen, ha a Szövetség neve elé odabiggyesztik azt, hogy az egy magyar csoportosulás. És ezt a húzást meg már támogatják a hidasok is.

Sidó Árpád