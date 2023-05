Eltűnt a Szövetség, a Magyar Fórum meg felnőtt a jelenlegi kormányfő töpörődő pártja mellé

Itt a legújabb közvélemény-kutatási eredmény, amelyik alátámasztja, hogy az ország lakosainak a Smer kell. De ezt már lassan megszokhattuk, hiszen az a tendencia márciustól figyelhető meg, hogy Robert Ficóék átvették a vezetést Peter Pellegriniéktől. Ami új, az az, hogy az AKO szerint szinte eltűnt a térképről a Szövetség, és hozzá képest meg tör előre a Magyar Fórum.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Az AKO ügynökség legfrissebb felmérése azt mutatja, hogy ha májusban lennének a választásokat, akkor Robert Fico bandája kerülne ki győztesen. A Smerre most 18 százaléknyian szavaznának. A Hlas ereje hangyányit nőtt, és ez a 16,5 százaléknyi támogatottság a második helyhez elég. A Progresszív Szlovákia stabilan a harmadik legnépszerűbb párt, bennük a választók 14, 3 százaléka bízik.

Az "egykori" négyes koalíció pártjai közül az SaS a legelfogadottabb, Richard Sulíkék 8,3 százalékot kapnának, éppen annyit, amennyit áprilisban is. Melléjük fejlődött fel Igor Matovic OLaNO-ja, amelyikre most 7,4 százaléknyian voksolnának. Egy hónapja az exkormányfő pártja még csak 5,8 százaléknyi szavazó támogatta. A náci színezetű Republika most is hozta a szokásos eredményt, most 6,9 százalék szavazatra számíthatnának. Utánuk a kereszténydemokraták jönnek, vagyis inkább csak állnak. A KDH lecövekelt 6,6 százalékon. A Boris Kollár vezette Sme rodinát (az áprilisi 7,1 százalék után) most már csak 5,6 százaléknyian kedvelik, ami aránylag nagy visszaesést jelent. Tehát májusban ez a nyolc párt jutna be a parlamentbe, a többiek nem lépnék át az 5 százalékos küszöböt.

Andrej Danko SNS-e nem lendült előbbre, csak 0,1 százalékot döccent előre, és így most 4,4 százalékon áll. Nem jobb a megbízott kormányfő, Eduard Heger Demokrati pártjának sem a helyzete. Nekik most be kell érniük 3,4 százalékkal. Számukra a tendencia sem túl rózsás, egy hónapja még 4,1 százaléknyian szimpatizáltak velük.

Hegeréket a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum követi. A magyar párt az áprilisi 2,1 százalékról 3,1 százalékra jött fel. Ez számukra biztató eredmény, főleg, ha azzal hasonlítjuk össze, hogy hol tart a rivális Szövetség. Forró Krisztián pártja talán még nem szerepelt ennyire lehangolóan. A három platformmal működő tömörülés jelenleg mindössze1,1 százaléknyi szavazatot kapna. Egy hónapja a Szövetségnek 2,1 százaléknyi drukkere volt.

(sp)