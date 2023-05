A valaha észlelt legnagyobb kozmikus robbanást örökíthették meg csillagászok

A nyolcmilliárd fényévnyi távolságban észlelt robbanás több mint tízszer fényesebb, mint bármely eddig ismert szupernóva.

A kutatást vezető Philip Wiseman, a Southamptoni Egyetem csillagásza elmondta, hogy a robbanás fénye egy évig észrevétlen maradt, de azóta fokozatosan egyre intenzívebbé vált. Csak akkor mérték fel a robbanás elképesztő méreteit, amikor a további megfigyelések során meghatározták a távolságát.

