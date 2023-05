LÉNYEG: Egy magyarra bízták Szlovákiát, Gyimesi meg használat után eldobandó…

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ódor Lajos -TASR

Péntektől befejeződött a nagy találgatások évadja. Összeállt a hivatalnok, illetve kinek, mi tetszik, szakértői kormány. Tagjainak viszont már most a kezdet kezdetén meg van írva a sorsa. Tekintve, hogy a szlovákiai politikai osztály jó része szitokszóvá züllesztette az államfő, Zuzana Čaputová nevét is. Az általa kinevezettek ezért lesznek naponta leköpködve. Ám nem csupán a velük és egymással is rivalizáló politikusok viselkednek majd így. Készen állnak az agymosott vagy eleve egybites hívek is...

Íme a felhozatal

Szóval elkészült a szakértői kormány leendő tagjainak névsora, amelyet a szlovákiai magyar közgazdász, Ódor Lajos adott át Zuzana Čaputová államfőnek. A köztársasági elnök hétfőn nevezi ki az Ódor vezette új kormányt.

Íme a felhozatal: Lívia Vašáková - A Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervért és az Európai Alapok felhasználásáért felelős miniszterelnök-helyettes, Peter Dovhun – gazdasági miniszter, Horváth Mihály – pénzügyminiszter, Pavol Lančarič - közlekedési miniszter, Jozef Bíreš - mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter, Peter Balík - beruházási, területfejlesztési és informatizálási miniszter, Ivan Šimko – belügyminiszter, Martin Sklenár - védelmi miniszter, Jana Dubovcová - igazságügyi miniszter, Miroslav Wlachovský - külügyminiszter, Soňa Gaborčáková - munkaügyi, szociális és családügyi miniszter, Milan Chrenko - környezetvédelmi miniszter, Daniel Bútora - oktatási, miniszter, Silvia Hroncová - kulturális miniszter, Michal Palkovič - egészségügyi miniszter.

Aligha vitatható, hogy normális körülmények között kalapot emelhetne bárki a listán szereplő valamennyi szakértő képességei előtt. A gyengébbek kedvéért: nem a falvédőről szalajtották ezt a társaságot a kormányba. Holtbiztos azonban, hogy a legpenetránsabb, véresszájú kritikusai úgyis arról a bizonyos gagyi falvédőről átkozódnak majd velük szemben. Ez van, ilyen boksz… Vagyis a kampány…

Csak szólunk…

Csak szólunk, nem az új kormánynévsor vagy ordenáré kritikusai miatt vezet be ideiglenes határellenőrzést Szlovákia május 24. és június 8. között. A Magyarországgal, Ausztriával, Lengyelországgal és Csehországgal közös határszakaszokon, valamint a nemzetközi repülőtereken a Pozsonyban sorra kerülő Globsec 2023 Bratislava Forum konferencia miatt lesz ellenőrzés. A rendezvény résztvevőinek, Európa és a világ vezető politikusainak, közéleti személyiségeinek biztonságát kell szavatolni.

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az ellenőrzéseket az aktuális fenyegetések alapján határozzák meg, és a szükséges időre korlátozzák. A rendőrség pedig úgy igyekszik végrehajtani az intézkedéseket, hogy a várakozási idő minimális legyen a határokon.

Szabadság...!

Hétfőtől viszont szabadabban mozoghatunk az ország összes egészségügyi intézményében. Nem lesz kötelező ugyanis az arcmaszk/reszpirátor a kórházakban, az orvosi rendelőkben, a szociális otthonokban és a gyógyszertárakban. A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) rendeletet adott ki a kötelezettség eltörléséről. Ajánlott viszont maszkot viselni a tömegközlekedési eszközökön, túlzsúfolt zárt terekben és tömegrendezvényeken. Ahogy továbbra is fontos a rendszeres kézmosás, mert ez számos fertőző betegségtől védi a szervezetet.

Akik kimentek a divatból…

Nos, ahogy a maszk most már így kiment a divatból, bizonyos parlamenti pótképviselők mandátuma is. Mert használat után eldobandók, úgymond… Konkrétabban, most, hogy a megbízott Heger-kormány tagjai lelépnek a színről, néhány miniszter megválasztott képviselőként tér vissza a parlamentbe. Így az eddig a helyükre póttagokként beküldött képviselőknek távozniuk kell a törvényhozásból. Többek között így járt az eddig Igor Matovič által inasnak használt Gyimesi György is. Akit időközben, csodafegyverként, sőt megváltóként akart leigazolni csapatába a szlovákiai magyar szavaztokra pályázó Szövetség MKP-platformja. Ki tudja, volt-e fogalmuk az illetékes döntnököknek, hogy egy első látásra cukinak tűnő színváltó kaméleon tartása sokkal összetettebb feladat mint amilyent megálmodik egy naiv, kezdő gazdi. Csakhogy illett volna néhány lépéssel előre kalkulálni mielőtt belevágnak, Gyimesi György alias Juraj Kaméleon megkörnyékezésének projektjébe. Különösen így, hogy most már sem a sajtót nem érdekli a véleménye, de még egy kóborkutyának sem lesz majd érdemes megugatnia, amit a pályaszélről zagyvál…

