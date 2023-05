Bindics László: Itt az ideje, hogy elkezdjék építeni a jövőt a szlovákiai magyar és magyar érzelmű emberek

Azt hiszem, a válasz egyértelmű, és magától értetődő.

15 éve még elég volt "csak magyarnak lenni", ma már ez vajmi kevés. Mivel Szlovákiában élünk, itt is kell érvényesülnünk. A kormányzáshoz szükséges 76 magyar képviselő soha nem lesz a szlovák parlamentben, így indokolt a szlovák pártokkal együtt dolgozni. Ezért a veszekedés helyett mi az együttműködést választottuk.

A Magyar Fórum nem olvadt be vagy össze senkivel sem, hanem a listájára vett 4 másik pártot, szóval meg tudott maradni különálló magyar szubjektumként. Tehát a kecske is jóllakott és a káposzta is megmaradt. Az egyik ilyen tömörülés az ODS, Pavol Macko tábornokkal, aki a NATO legmagasabb szlovákiai pozícióját betöltve több hadsereget is irányított. A második a Za regióny, akiknek a régiók fejlődése a legfontosabb. Utánuk jön az SRK, az egyedüli roma párt Szlovákiában, negyedikként pedig a DS, akik már több évtizedes múltra tekinthetnek vissza.

Ennek a 4 pártnak is köszönhetően erősebbek lettünk, és ezen a listán a társadalmunk minden szférájából megtalálhatók lesznek a saját területükön elismert szakemberek és vállalkozók.

Képen: Bindics László

Persze lehet az ebet a karóhoz kötni és féltéglával a mellünket verni, az interneten primitív módon gyűlölködni, egymást szidni, jó-rossz magyarozni, de hogy ez nem célravezető és nem vezet sehova, az biztos! Ezt a fajta hozzáállást és politizálást egyszer és mindenkorra el kell felejteni! Egy fejlődő, előrelátó, fiatalos gondolkodásmódra van szükség! Ami közben megtartja közösségünk hagyományos értékeit is, de nem megosztó és nem kirekesztő.

A múltat le kell zárnunk! El kell kezdenünk közösen építeni a jövőt és a megújult szlovákiai magyar parlamenti képviseletet!

