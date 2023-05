Egy tartalmas és izgalmas nap ínycsiklandó finomságokkal – nagy durranás volt a családi nap Nagypakán (FOTÓK)

Egy igazán nagyszabású, izgalmas programokban gazdag családi napot szervezett szombaton a Nagypakai Önkéntes Tűzoltó Testület.

Fotók: Szinghoffer Mátyás - további képekért kattints a fotóra!

A rendezvénynek a helyi futballpálya adott otthont, és bár a hétvége nagy része az esőről szólt, szombaton kegyes volt az időjárás, ami kedvezett a szabadtéri szórakozásnak.

A szórakozás kicsik és nagyok számára egyaránt garantált volt: mini disco, gyerekhinták, arcfestés, ugrálóvárak, tették színesebbé a napot, miközben minden a tűzoltással kapcsolatos dolgok körül forgott. A gyerekek szemügyre vehették a különféle tűzoltótechnikákat, bemutatókat, tűzoltós játékok közül válogathattak, volt tűzoltóautós ugrálóvár, és persze a versenyek sem hiányoztak.

„A rendezvény fő célja az volt, hogy a gyerekek is megismerjék a tűzoltók munkáját, nagyon népszerűek voltak a gyerekeknek szervezett versenyszámok, amelyek a körzeti versenyekről is ismertek” – árulta el érdeklődésünkre az eseményt szervező Nagypakai Önkéntes Tűzoltó Testület (ÖTT) elnöke, Csóka Szilárd.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a Nagypakai ÖTT rendezvényszervezésre vállalkozott. „Önkéntes tűzoltókként már egy ideje szervezünk kisebb-nagyobb megmozdulásokat. A Nyugat-szlovákiai Tűzoltóliga résztvevőjeként anno évente egyszer hozzánk került a liga, ami elég nagyszabású rendezvényt jelentett, emellett pedig bálokat is szervezünk rendszeresen. Ebből nőtte ki magát a mostani akció, amely jótékonysági megmozdulás is volt egyben, a befolyt összegből ugyanis szeretnénk többek közt felújítani a bevetési tartályos tűzoltókocsinkat” – mondta az ÖTT elnöke, hozzátéve, bár ez volt az első nagyszabású rendezvényük, a megszerzett tapasztalatokra építve pedig szívesen belevágnak legközelebb is.

A színes programok és az izgalmas bemutatók mellett ínycsiklandó finomságok is várták a vendégeket. Az örök kedvenc cigánypecsenye illata már messziről rabul ejtette az orrokat, a hagyományos lángosnak nehéz volt ellenállni, ezen kívül a népszerű sült hal sem hiányzott, és persze a kicsik legnagyobb örömére hot-dog és palacsinta, valamint házi készítésű sütemények, almás, cseresznyés, túrós, és meggyes-mákos rétes is kapható volt.

„Igazán elégedettek voltunk az ételekkel, azok minőségével. Az volt a célunk, hogy az embereknek ne kelljen hosszú sorokban állniuk, ezért több standnál is árusítottak ételeket és italokat” – jegyezte meg Csóka Szilárd, hozzátéve, a húsételeket az Orbán hentesvállalat biztosította, amellyel teljesen zökkenőmentes volt az együttműködés, ismét bizonyították ugyanis, hogy a hangsúly a minőségen és a frissességen van.

Az Orbán hentesvállalat képviseletében Edmár Lucia érdeklődésünkre elmondta, a rendezvényen nagy volt az érdeklődés az ételek iránt, rengeteg elfogyott, ezt pedig az is bizonyítja, hogy alig volt, akinek a kezében ne lett volna valamilyen finomság.

Az Orbán hentesvállalat kiemelt hangsúlyt fektet a minőségre, a frissességre és a megbízható eredetre, Edmár Lucia szerint pedig éppen ezek azok a tényezők a cég életében, amelyek az évek óta tartó sikeres működés mögött állnak.

„Szájról szájra terjed, hogy a termékeink finomak, rengeteg a visszatérő vásárlónk, ami sokat elárul a működésről. Mindenekelőtt a minőség az, ami megfogja és megtartja a vásárlókat” – hangsúlyozta.

A nagypakai rendezvényt szervező ÖTT elnöke hozzátette, minden tekintetben elégedettek voltak az Orbán hentesvállalattal, és ha a továbbiakban is nyitottak az együttműködésre, nem is lesz kérdés, hogy kihez fordulnak legközelebb.

A vásárlók körében oly jól ismert és kedvelt hentesvállalat jelenleg 5 hentesüzlettel büszkélkedhet Pozsonyban, továbbá Dénesden (Dunajská Lužná) és Dunaszerdahelyen is már évek óta sikeresen működteti hentesüzleteit a vásárlók nagy örömére. A sikeres vállalkozás folyamatosan fejlődik és bővül, ugyanis a nemrégiben újonnan nyílt dunaszerdahelyi üzlet egy elérhetőbb, frekventáltabb helyre költözött át, és hamarosan egy újabb hentesüzlet is nyílik Pozsonyban.



(PR-cikk)