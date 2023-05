LÉNYEG: Nyugalomra int Szlovákia újdonsült magyar miniszterelnöke, és kapott is Hegertől egy doboz szorongásoldó cuccot

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Mától új kormánya van az országnak. Zuzana Čaputová ugyanis hétfőn kinevezte az Ódor Lajos vezette szakértői kabinetet, amit szokás még hivatalnok-, vagy ügyvivő kormánynak is becézni. De mindegy is, milyen a neve, a lényeg annak tartalma. És a frissen hatalomba került miniszterelnök már meg is ígérte, más lesz az ő csapata, mint az eddig evickélgető Heger-kabinet. Ódor szerint öt elv vezérli a munkáját, ezek pedig a következőek: a nyugalom, a szakmaiság, a jövőorientált hozzáállás, az összefogás és az ország szolgálata. Kevés idejük lesz bizonyítani, hogy minderre képesek lennének, de állítólag mindent megtesznek, hogy előre vigyék az országot. Ám az új kormányfő mindjárt az elején lehűtötte a kedélyeket, mert azt nyilatkozta, csodát nem tudnak tenni. Pedig Szlovákia lakosainak nagy része varázslatra vágyik.

Elsülhet a kapanyél

De az is egy kisebb csodával lesz egyenértékű, - amit szintén megfogadott az ország történelmének első hivatalnokkormánya, - ha számíthatunk arra, hogy ez az új társaság biztosítja az állam rendes működését a szeptember végén esedékes választásig. Merész vállalás ez, tekintve hogy a 2020-ban megválasztott parlament óta csak három év telt el, és azóta Ódor sorrendben a harmadik kormányfője Szlovákiának. Azonban mivel ez a kabinet nem népszerűségre áhítozó politikusokból áll, még az is lehet, hogy elsül a kapanyél, és majd októberben visszasírjuk ezt a józan és ezért is unalmasnak ígérkező csapatot.

Egy csomag bogyó

A köztársasági elnök amint kinevezte Ódor Lajost az új tisztségébe, az újdonsült góré át is vette a kormányhivatalt elődjétől. Eduard Heger valószínűleg belehallgatott utódja szövegébe, és gyorsan szalajthatta is az asszisztensét egy közeli patikába, hogy aztán jó fotók készüljenek arról, ahogy a leköszönő miniszterelnök egy csomag magnéziumtablettát ad át Ódornak. Hogy a politikai előélettel nem rendelkező szaki majd bírja idegekkel az előtte álló kihívásokat.

Ezek a prioritások

Ódor nagy vonalakban jelezte is, mik lesznek a kormánya prioritásai. Ezek közé tartozik az Európa- és NATO-párti külpolitika, meg az uniós források hatékonyabb kihasználása, illetve a felelősségteljes költségvetés. És ha már egyszer magyar gimiben érettségizett az ország első számú hivatalnoka, szót ejtett a kisebbségekről is. Ódor fontosnak tartja a kisebbségek helyzetének javítását, de a kérdést rendező törvény elfogadására már nem lát esélyt. Már csak azért sem, mert ők, az új végrehajtó hatalom már nem küldhetnek javaslatokat a parlamentbe, ám ettől még foglalkozni szándékoznak a kisebbségekkel is.

Mintaszerű bukás

Közben meg Igor Matovič is igyekszik figyelmet fordítani mindenre, és nem hagyja szó nélkül az ő univerzumát érintő dolgokat. Az OĽaNO elnöke például úgy véli, jobb, hogy most már szakértői kormánya van az országnak, mert szerinte Eduard Heger távozó kormányfő „mintaszerű bukást” mutatott be azzal, hogy két héten át igyekezett kollégáival együtt eltussolni a megbízott földművelési miniszter botrányát. Ami aztán a kabinet bedőléséhez vezetett. Matovič a legkiélezettebb helyzetekben is tud úgy tenni, mintha az elmúlt három év szerencsétlenkedésének ősforrása nem az ő agyából eredne. De ahogy Robert Fico maffiaszerű hatalomgyakorlására, úgy az OĽaNO-s főmufti politikai bohóckodására is igény mutatkozik. Úgy tűnik, polgártársaink nem elhanyagolható része cirkuszfüggő.

Közeleg a motoros szezon

Aztán van itt még valami, ami szinte mindenkit érint, akinek autója van. Bár április végétől jelentős mértékben csökkent az üzemanyag ára Szlovákiában, és a piaci helyzet további áresést jósolt, a hétvége folyamán enyhe drágulást tapasztalhattunk. A szakértők mindjárt szolgálatba helyezték magukat és meg is fejtették e talányt, mi okozza ezt a változást. A megoldás meg úgy hangzik, hogy közeleg a nyári motoros szezon, ami növelni szokta a kőolajfogyasztást a világon. A statisztikák szerint a kőolaj ára rendszerint épp az év második negyedévében nő a legnagyobb mértékben. Ráadásul az Egyesült Államok is úgy döntött, hogy most kezdi el feltölteni stratégiai tartalékait, ami az ásványolaj iránti kereslet növekedéséhez vezetett.

