Csak később ért haza munkából a család, sokkot kaptak attól, ami otthon fogadta őket

A rendőrség nyomozást indított ismeretlen elkövető után, aki betört egy családi házba Losoncon, és alapos felfordulást hagyott maga után. A házban élő nőnek aznap tovább kellett munkában maradnia, és bele sem mer gondolni, mi történt volna, ha tetten éri az elkövetőt – írja a noviny.sk.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A házban élő nő és családja reggel hét órakor ment dolgozni, és csak este hat óra után értek haza. Ez idő alatt a házban betörő járt, aki minden egyes helyiséget átkutatott. Amikor a tulajdonosok hazaértek, egyértelműen látták, hogy valaki járt ott, mert az egész házban óriási felfordulás volt.

A tulajdonosok nem mentek be a házba, nehogy kárt tegyenek a nyomokban – ezeket a kiérkező rendőrök a késő esti órákig rögzítették. A betörő nagyon alapos volt: minden egyes fiókot kihúzott, minden dobozba belenézett. Hogy mi minden tűnt el, a tulajdonosok nem akarták pontosítani.

A jelek szerint a tettes a teraszajtó felfeszítésével jutott be a házba, és nem kizárt, hogy volt egy társa is. A rendőrség magánlaksértés és lopás ügyében indított eljárást, az elkövetőt jelenleg is keresik.



(noviny.sk)