Ódor Lajost sokkolta az államfő kérése, már felkészült a támadásokra

Ódor Lajos, Szlovákia szakértői kormányának vezetője volt kedden a Rádio Express műsorának vendége, ahol elárulta, sokkolta az államfő ajánlata.

Ódor Lajos (Fotó: TASR - Pavel Neubauer)

Ódor a műsorban kifejtette, először azt gondolta, hogy az inflációról akar vele beszélni Čaputová, amikor felvette vele a kapcsolatot január végén. A köztársasági elnök ekkor kérte fel, hogy ő vezesse a szakértői kormányt.

A hivatalnokkormány vezetője a Szlovák Titkosszolgálattal (SIS) kapcsolatos tervekről is beszélt. Leszögezte, alapvetően nem készülnek a SIS főnökének leváltására, de egyáltalán nem biztos, hogy ez nem fog bekövetkezni. Hozzátette, vannak bizonyos vörös vonalak, amelyek ha átlép a SIS, javasolni fogja Michal Aláč leváltását.

A költségvetés hiánya kapcsán úgy fogalmazott, a politikusok döntése, hogy ki fogja kifizetni a számlát: a gyermekeink és a jövő generációja vagy mi.

Aláhúzta, mindenképp csökkenteni kell a költségvetési hiányt, ezért spórolásra van szükség. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy ezt nemcsak adóemeléssel, hanem strukturális reformokkal is el lehet érni.

Ódor azt is elárulta, felkészült a támadásokra, amelyek miniszterelnökként érhetik. „Ha belelépünk a folyóba, ne csodálkozzunk, ha vizesek leszünk” – fogalmazott.

Az infláció kapcsán elmondta, úgy gondolja, a legrosszabb már mögöttünk van, sőt, az idei év végére akár egy számjegyű is lehet, az élelmiszerek drágulása viszont továbbra is probléma. Ennek kapcsán megjegyezte, Magyarország esetében is láthatjuk, hogy az árstopok nem működnek, és szerinte az áfa csökkentésének sem lenne kellő hatása.

A külpolitikával kapcsolatban leszögezte, Szlovákia álláspontja nem változik, továbbra is folytatják Ukrajna támogatását.



(DenníkN)