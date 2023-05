Salman Rushdie először szólalt meg nyilvánosan, mióta megsebesítették (VIDEÓ)

Az író a Freedom to Publish-díjat kapta meg hétfőn a Brit Könyvdíjak átadásán, a ceremónián elhangzott videóüzenetében arra figyelmeztetett, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága ma súlyosabb veszélyben van Nyugaton, mint az ő életében valaha.

Winner of this year's British Book Award for Freedom to Publish, @SalmanRushdie accepts his Nibbie via video message #BritishBookAwards#Nibbiespic.twitter.com/fXEV9ukQxj